曹星如楊文蔚張家朗拒絕怠慢　衝破訓練局限　居家室內繼續鍛鍊

東京奧運因疫情影響被迫延期一年，國際賽事也取消或暫停，「保持社交距離」成了各國防疫日常遵守的鐵則。 香港運動員曹星如、楊文蔚與張家朗卻沒有因此怠慢，各自在家中亦頻頻運動，以另一方式裝備自己迎接世界重回正軌。

像調較了慢鏡的家居抗疫日子，你我對這種感覺不會陌生。世界大城市街道變得空蕩蕩，球場等運動場地關閉，與時間爭分奪秒的運動員沒有「荒廢武功」，空間有限、器材不足，也不足以阻止香港拳擊手曹星如（Rex）每天在家鍛鍊備戰。

曹星如在3月戰畢亞大區東京奧運拳擊資格賽，原在5月出戰終極外圍賽。（Nike網上圖片）

個多月前未能在約旦舉行的東奧拳擊資格賽成功取得入場券的Rex，原定會於5月再戰終極外圍賽，然而比賽因疫情被煞停。面對無法預計的情況，步伐亦被打亂，不過Rex在這段期間並不是呆在家中，除了自律地於室內鍛鍊，亦鼓勵大家盡量減少外出，更不時接受友人的 #PlayInside 體能挑戰，在他的Instagram帳號看得最多的，便是被「柳爺」柳俊江挑戰做體能。

Rex在家中抗疫，接受「柳爺」做體能挑戰，後者看後不禁留言「天下間的一切動作，對你來說都太易。」（曹星如Instagram）

當你選擇退一步，困難就前進一步，那怕空間有限、器材不足，也不能選擇固步自封。 曹星如

在家中可做的訓練有限，Rex於這次疫情下卻有新的看法，「以前不會在家做運動，所有運動都只會到訓練場上或落街跑步。可能現在大家都多了時間留在家中，多了互相挑戰的機會，才知道原來有些動作，自己在訓練時都未做過，但經過這些挑戰後，便發現原來自己都可以做到。」

世上沒有做不到的事，只有不想做的事情；由職業轉戰業餘拳擊挑戰奧運的「神奇小子」，相信「堅持就能捱過去」，職業生涯的22連勝紀錄，也是這樣累積下來的。

「堅持就能捱過去」，是曹星如的信念。（Nike網上圖片）

逆境自強 以運動員精神撐過去

即使未能按原先計劃參加外圍賽，作為拳手的他一如以往鬆容回應每個𣊬間變化，「雖然未能返回平日訓練場地，但不意味要停下腳步，因為機會總是留給有準備的人。對我來說，當你選擇退一步，困難就前進一步，那怕空間有限、器材不足，也不能固步自封。」疫情下世界彷彿陷入一場大停頓，沉著應戰，大概是當下能做的事吧。「你是選擇一齊去停頓，抑或是放慢自己腳步、在困難中找尋方法繼續提升自己？」就像是在擂台上無可避免遇上逆境，他仍會奮力揮出每一拳，「希望處於逆境的大家，也可以運用運動員的精神，堅持及撐過去。」把困難擊倒，星如相信堅持，本來就是一種勝利。

香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚去年受傷，經歷挫折卻從未錯喪失熱情。（Nike網上圖片）

這份不停步的信念，香港跳高女將楊文蔚（Ceci）一直向我們全力傳繹。

自去年5月因練習時不慎右腳阿基里士筋腱撕裂後，她缺席了悉數本地賽事和世界大學生運動會，近大半年一直處於養傷狀態。傷患與外在環境考驗都無法阻擋楊文蔚前進，這名香港女子跳高紀錄保持者，在疲情中選擇紮紮實實地裝備自己的身與心，賽場上雖未能看到她的身影，她也絲毫沒有鬆懈。「現在會做更多的冥想及瑜珈，感受一下自己的身體，原來都是一個很舒服的運動。去聆聽它、鍛鍊它，讓身體與自己建立關係。」傷患後不能跳高、跑步，便想其他方法保持體能。

Ceci右腳的康復程度已有6至7成，「急性子的我在傷患後學會了放慢腳步。」（楊文蔚facebook）

運動與生活不可分，鍛鍊的除了是身體，還有心靈。從起點走到終點，過程中的各種經歷皆有意義。 楊文蔚

傷患和疫情未有令Ceci氣餒，在轉變中克服恐懼、化危為機，她希望迎來更好的自己。（資料圖片/張浩維攝）

Ceci一向是急性子的人，在傷患後學會了放慢腳步，以前的她走得太快太急，忘了起點與終點之間，一直都有很多值得細味的空間。經歷挫折，卻從未喪失熱情，「處於逆境時你會反而更有危機感，令你更加知道怎樣作出改變。我是一個會不斷希望自己能進步的人，所以從來不會想能否返到從前的狀態而產生顧慮，無論如何都會投放努力下去，看自己能走得多遠。」成長過程中的各種經歷皆有意義，3年前自己創下的1.88米香港紀錄，她相信憑藉堅持的力量，必定可以再次撐起自己躍過橫桿。

張家朗在2月鎖定了東京奧運男花個人及團體賽資格，奧運卻因疫情延後一年舉行。（李澤彤攝）

東奧延期 有得有失

兩個月前的埃及男子花劍世界盃，香港花劍隊在該站世界盃晉級4強後，已鎖定了東京奧運團體及3個個人資格。在團體賽銅牌戰「守尾門」的張家朗，於6分鐘內兩戰狂搶分並絕殺法國隊摘下銅牌，為征途劃上完美句號。然而，原本狂喜、興奮的情緒，卻因疫情頓時變得百感交集。

東奧延期一年，香港運動員正經歷前所未有的特殊訓練期，張家朗與隊友沒有因碰上逆境而煞停腳步，與隊友找尋新的方式面對挑戰，「我們都覺得在這件事上，總會有得有失，得到的是多一年更充足的時間去準備，而失就是覺得自己今年的狀態特別好，下年可能未必持續佳態去應對比賽。」疫情後，他表示體院能在安全情況下提供地方及設施予劍隊作封閉式練習，對他來說是一個相對上比較幸運的方法。

張家朗表示與隊友找尋新的訓練方式面對困境，「互相指導改善不足，一同進步。」（張家朗Instagram）

訓練模式最大的改變，是之前有更多劍手一起練習，現在卻只能在體院做封閉式訓練，「人數少了就會少了不同風格的對手去練習，令自己要更自律去多做練習，人數令練習氣氛較低，唯有不斷同自己講要努力去練習，想得到什麼成績就是自己最大的挑戰。」努力是沒有終點的，家朗坦言在這次疫情中有所領悟：「明白到衝刺是沒有極限，當以為自己好努力的時候，其實自己並未去到終點，原來還可以更努力去Keep going，這就是持續進步的動力。」

今日迎來1%的進步，明天就會再多1%的進步，因為堅持能讓人強大，強者絕對可以更強。日子有功，你將找到一個大於100%的自己。 張家朗

未來也許模糊不清，惟現在可以做的便是準備最好的自己，家朗深信只要團結必能戰勝每一個挑戰。（張家朗Instagram）

堅持，不僅在劍擊場上，也在你我的生活日常。面對逆境突襲，他深信只要團結，強韌的信念定必能戰勝每一個挑戰。

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