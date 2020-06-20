【港超聯】富力向各球會倡腰斬賽季　僅踢足總盃決賽保足總公信力

港超聯球隊富力R&F周六（20日）致函其他港超球會，建議足總應直接結束今季港超聯，並就近日的行政失當問責。

足總日前被指行政失當，在未獲國際足協（FIFA）確認前，已通知球會可羅致新兵，參與8月復賽的餘下港超聯賽事。然而FIFA最終發出轉會指引，決定新球員只能在來季為新球會披甲，足總今周曾跟港超球會召開會議，惟會上並未決定解決方案，主席貝鈞奇僅表示會向FIFA爭取「特事特辦」。

據悉，富力R&F總經理郭能培今日向港超球會發信，針對港超聯及足總提出4項建議。（資料圖片／高詩琦攝）

據了解，在停賽前位列港超榜首的富力，球隊總經理郭能培今日向港超球會發信，指責足總政策不穩定，令球會財政壓力徒增、無所適從。

富力在信中提出4項建議，包括要求足總直接腰斬今季港超聯，且毋須頒發冠軍，只公布排名及成績；按賽程完成富力對東方龍獅的足總盃決賽，以維持足總公信力；就解讀國際足協指引失誤，向失職人員問責。

最後一項是參考英超做法，開始籌建「港超聯賽球會聯盟」，透過自主管理港超，將聯賽商業價值及球會收入最大化，並設計符合本地情況的青年訓練計劃和各級梯隊賽事，提高球員競技水平。

富力R&F在港超投資甚鉅，簽入不少香港隊球員或擁有出眾履歷的球員：

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富力又提及球會投資者李思廉對持續改善香港本地足球的初心不改，並呼籲其他港超球會應更團結一致，著眼香港足球的長遠發展和整體大局，以真正實現「鳳凰計劃」所稱的「涅槃重生」。

球會港超專員許世競接受查詢時未有否認事件，「期望高層領導的工作，能爭取到最佳的安排。」他又重申，球會對足總的行政失誤感到遺憾，並希望情況在通過足總及FIFA溝通後會有轉機，「無論如何，球會上下會努力避免干擾，一心備戰，爭取把自己的工作做好。」