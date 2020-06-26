【女子世界盃】澳洲及新西蘭奪得2023年賽事主辦權

國際足協（FIFA）周四（25日）公布2023年女子世界盃主辦權，最終澳洲及新西蘭聯手擊敗南美洲代表哥倫比亞，是史上首次來自不同洲份的國家舉辦世界盃。

FIFA委員會在周四舉行投票，由37個會員國表決，其中哥倫比亞及新西蘭是申辦國而不可參與，其餘35個會員國在首輪投票中，澳洲及新西蘭獲22票，擊敗獲13票的哥倫比亞。

除了該三個國家，巴西和日本亦曾經列入最終名單，但巴西受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，政府無法保證提供協助，因此在6月8日宣布退出。而曾經與韓國合組2002年男子世界盃的日本，則因為沒得到足夠支持及東京奧運因疫情延遲一年為由，在22日決定棄選。

FIFA公布2023年女子世界盃主辦權前，當局在悉尼地標歌劇院外牆投射澳洲及新西蘭女子隊的片段。（Reuters）

去年在法國舉行的女子世界盃被公認為女子足球的分水嶺，FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）亦一直有意擴大世界盃的參加數目由24隊增至32隊，預計可以在2023年成事。

WE DID IT! 🎉



WE ARE HOSTING THE 2023 @FIFAWWC!!!#AsOne — Westfield Matildas (@TheMatildas) June 25, 2020

根據標書顯示，澳洲及新西蘭分別有7和5個城市舉辦賽事，包括悉尼（Sydney）、墨爾本（Melbourne）、布里斯班（Brisbane）、珀斯（Perth）、阿德萊德（Adelaide）、朗塞斯頓（Launceston）、紐卡素（Newcastle）、奧克蘭（Auckland）、威靈頓（Wellington）、基督城（Christchurch）、但尼丁（Dunedin）及漢美頓（Hamilton）。

連同2019年賽事在內，澳洲女子隊在1995年起連續7屆打入世界盃，最佳成績為8強，上屆則在16強互射十二碼不敵1995年冠軍挪威。而新西蘭則曾參與5屆世界盃，惟至今從未突破分組賽。

澳洲和新西蘭在地理上雖同為大洋洲國家，但前者在2006年加入亞洲足協（AFC），而下屆世界盃則是第三度由AFC成員國主辦，其餘兩次分別是1991及2007年於中國舉行。