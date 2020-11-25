【港超聯】理文申請做區隊冀建真主場　「可跟地區體育會合作」

一直強調要「植根將軍澳」的港超聯球隊理文，正式申請成為下季度西頁區區隊，但仍有待該區區議會審議。

西貢區議會社區營造及社會創新委員會昨日（24日）開會，遴選該區地區足球隊；港超球隊理文，以及現有區隊西貢區體育會均有入紙申請。不過，昨日會議並未表決，下次會議日期為明年1月26日。

據區議會文件，遴選準則如下：

1.球季比賽最佳成績 2.是否以將軍澳運動場為主場 3.是否計劃與地區團體和區內學校合作，推動社區營造 4.有否舉辦恆常的青年足球訓練活動的計劃

理文上季殺入高級組銀牌決賽，新季則再以將軍澳運動場做主場。（資料圖片）

考慮改名 或區內辦表演賽

理文在首兩項都比現征戰丙組聯賽的西頁區體育會優勝，該會在申請表中提及，將參考英超球會修咸頓宗旨，專注培訓本地年輕球員為港隊效力。

理文又指，該隊未來兩季主場都設在將軍澳運動場，恆常訓練及球員宿舍都在西貢區；球會除考慮向足總申請改名「將軍澳理文」，目標是在四季內令主場場均入場人數過千，並成立及管理各年齡級別的地區青年隊、參與足總比賽，也會在區內進行探訪、表演賽及大型賽事睇波活動。

理文簽西班牙「超級外援」 陳曉明誓奪標：是時候收成

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陳曉明：成為區隊助建立真．主場

理文在成立初期已揚言要「植根將軍澳」，惟上季失去將軍澳運動場主場資格，今季「重返」該區外，早前更獲足總確認為「具投票權會員」。主教練陳曉明指出，去季即使球隊以深水埗運動場做「主場」，卻難以在該場地練習，欠缺應有「熟悉地形」的優勢。

他道：「沒地區背景的商業球隊，主場是名存實亡。這些年來商業球隊的主場沒有配套，都是虛有其表。只有區隊以區內球場做主場、透過更多活動去推動市民關注球隊，才會慢慢建立真正的主場。」

陳曉明認為只有成為地區球隊，才能建立真正的主場。（資料圖片）

理文願跟現有區隊合作

雖然理文看似要跟西頁區體育會「爭奪」區隊資格，但陳曉明就認為兩者並無衝突，可合作達至雙贏局面，但就要視乎結果及區議會如何協調。

他表示兩間球會主場、服務對象有別，可以「互補互利」，「西貢區體育會的青年軍表現好的話，可以上流理文青年隊甚至一隊；另透過理文的專業性及脈絡，可協助他們在技術上的發展，及培訓更多教練。這不存在任何競爭，更令地區足球及香港足球受惠。」 據了解，理文會長李文恩近年曾贊助西貢區體育會的活動。

港超聯第二及第三輪賽程（按圖放大）：

西頁區體育會於1984年成立，且在2011年成為足總屬會及區隊。球隊2017/18年球季降班至丙組，之後兩個球季分別排尾四及尾七，今屆開季兩戰皆北，暫排榜尾。

該隊規定球隊成員必須為區內居民，並定期舉辦各項足球比賽；球會自言培育不少出色球員，但未有舉例。其一年開支預算僅為46.75萬，跟理文的2310萬相距甚遠。

港隊新球衣細節及球員硬照：