【港足．短說．安永佳】有一件事比外貌更重要

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-07 13:43

忘掉如何塑造髮型也不要緊，更不能忘掉為「家」而戰的初心。 攝影：黃舒慧

靚仔、混血、偶像派，大眾關注的始終是安永佳俊俏的臉孔，「但，更希望大家留意我的表現啊。」他懊惱，畢竟樣子多好看，也無法變成入球。

頂頭槌的照片最易「炒車」，但安永佳還是俊俏如一。（資料圖片／袁志浩攝）

靚仔，反倒令他的努力像被「隱藏」了。

大家看不見的，是他留美返港後那一幕。

青年時代的一帆風順變成無形壓力，外界的期望和隨之而來的質疑，逐漸磨蝕信心。

迷茫、掙扎，安永佳的這一面，外界也許未曾認識。（黃舒慧攝）

從小到大以入球為己任，赴美留學時幾經艱辛轉型成後衛，現在又「砍掉重練」轉踢中鋒，位置反覆改變，腦袋也打了結，「後來發現我太在意別人的想法，竟忘了初心。」

那是為他的「家」——香港而戰的心。

初心仍在，又何懼圍牆再高？

在安永佳心中，代表出生地而戰，是每個足球員應有的夢想，沒有選擇的餘地。（黃舒慧攝）

+ 5 + 5 + 5

看準香港隊前鋒青黃不接，他把心一橫，無論是球會訓練場或家門外的小空地，都是他加操的大世界。

要達到前人歐偉倫和陳肇麒的高度，很難，「但我還年輕，也許最後能比他們走得更遠呢。」生於這個世代的年輕人，需要的是自信與勇氣。

相信自己可以比前人走得更遠，比樣子來得更重要。（黃舒慧攝）

「自小一起成長的球員都在努力，準備為香港的未來奮鬥，我知道自己並不孤獨。」

穿起港隊新球衣，他笑得羞澀；但願在不久的將來，大家都能稱他為「港隊前鋒」。