英超｜利物浦餘下賽程佔盡優勢　阿仙奴能否重演17年前逆轉奇蹟？

利物浦在英超爭標大戰作客2：0擊敗近期回勇的曼城，加上阿仙奴在同一周不敵韋斯咸，紅軍在餘下11輪賽事之下，將榜首優勢擴大至11分。

雖然利物浦主帥史諾（Arne Slot）仍認為不能對爭標形勢太樂觀，但從利物浦現時的位置、數據以至餘下賽程，都是毋庸置疑的大熱門。不過，阿仙奴在17年前也上演過落後更大分差而後上奪冠的奇蹟。



利物浦作客擊敗曼城，加上阿仙奴輸波，紅軍進一步拉開榜首優勢。（路透社）

目前形勢

利物浦在踢畢27輪聯賽後有64分在手，拋離次席、少踢一場的阿仙奴11分。兵工廠今輪意外不敵韋斯咸，成為致命打擊，下一場是周中作客聯賽排第3的諾定咸森林，傷兵滿營下，能否獲勝收窄分差仍是未知之數。

利物浦賽程佔優 僅餘4場作客

另外，利物浦在應付完作客阿士東維拉和曼城的賽事後，餘下的11輪聯賽中，只得4場作客比賽，當中最難應付的相信是5月3日作客車路士；主場應付的對手中，除了死敵愛華頓，最大難關相信就是阿仙奴。

阿仙奴的情況則相反，餘下12輪聯賽，有一半是作客，作客晏菲路之前，也要造訪諾定咸森林、曼聯和愛華頓，相對紅軍餘下的賽程，挑戰更大。

利物浦餘下聯賽賽程：

紐卡素（主場） 2月26日深夜4時15分

修咸頓（主場） 3月8日晚上11時

愛華頓（主場） 4月2日深夜3時

富咸（作客） 4月5日晚上10時

韋斯咸（主場） 4月12日晚上10時

李斯特城（作客） 4月19日晚上10時

熱刺（主場） 4月26日晚上10時

車路士（作客） 5月3日晚上10時

阿仙奴（主場） 5月10日晚上10時

白禮頓（作客） 5月18日晚上10時

水晶宮（主場） 5月25日晚上11時



阿仙奴餘下聯賽賽程：

諾定咸森林（作客） 2月26日深夜3時30分

曼聯（作客） 3月9日深夜12時30分

車路士（主場） 3月16日晚上9時30分

富咸（主場） 4月1日深夜2時45分

愛華頓（作客） 4月5日晚上10時

賓福特（主場） 4月12日晚上10時

葉士域治（作客） 4月19日晚上10時

水晶宮（主場） 4月26日晚上10時

般尼茅夫（主場） 5月3日晚上10時

利物浦（作客） 5月10日晚上10時

紐卡素（主場） 5月18日晚上10時

修咸頓（作客） 5月25日晚上11時



沙拿的表現，是利物浦今季強勢的一大關鍵。（路透社）

沙拿穩定輸出 紅軍進攻數據冠聯賽

利物浦的進攻表現冠絕聯賽，當中4項數據都排在聯賽首位，包括：場均入球（2.37球）、場均射門（16.7次）、場均預期入球（2.23球）、場均黃金機會（4次），當中穆罕默德沙拿極度穩定的表現是關鍵，他今季在聯賽已交出25個入球、16次助攻，只要他在陣，就無需擔心紅軍的進攻表現。

1997/98英超球季，阿仙奴在一度落後12分下反壓曼聯奪冠。（Getty Images）

阿仙奴17年前曾演奇蹟逆轉

雖然利物浦目前拉開11分的優勢，但英超史上也曾有過到3月初領先12分仍無法奪冠的例子，就是1997/98球季的曼聯，而絕地反擊封王的，正是阿仙奴。

當年阿仙奴在3月2日作客韋斯咸和波失分，令榜首的曼聯領先12分之多，而「兵工廠」當時也是少踢一場。最終阿仙奴取得10連勝，當中包括作客1：0擊敗曼聯，最終提早3輪以1分之差壓過紅魔鬼，神奇奪冠。

不過，當年的阿仙奴表現穩定得多，雖然賽和韋斯咸失分，但其實由第20輪聯賽起已保持不敗，直到奪冠。目前阿仙奴的困境主要在前線的傷兵方面，聯賽首席射手夏維斯受傷、進攻核心布卡約沙卡自12月拉傷腿後接受手術，未知何時才能復出，馬天尼利（Gabriel Martinelli）也要養傷。而今季的利物浦也比當年的曼聯穩定得多，要重演17年前的神奇逆轉，難度頗高。

利物浦和阿仙奴再度交手時，爭標形勢會否又有變化？（Getty Images）

最戲劇性的爭標場面？

聯賽變數仍然很多，現在要計算利物浦什麼時候可以奪冠，當然為時尚早，但5月10日阿仙奴作客紅軍，仍有機會成為決定性的一戰。

假設利物浦和阿仙奴在5月10日雙方碰頭前的聯賽全勝，有機會出現一個戲劇性的奪冠場面——屆時利物浦將有88分、阿仙奴則會有80分，聯賽餘下最後三輪，正好是兩軍在晏菲路球場交手之時，這一場紅軍若贏波，就可以提早鎖定聯賽冠軍；反之，「兵工廠」仍能保住一線生機。

若然阿仙奴保持全勝、而利物浦接連失分，這一戰也可以成為兵工廠反壓對手的機會。當然，若接連失分的是阿仙奴，而紅軍保持穩定表現，這一戰之前也可能已決出冠軍。