曼聯訪港5.30大球場鬥香港隊！門票4.11公開發售　周四開記招

英超球會曼聯落實於今年5月底訪港踢表演賽，是「紅魔」自2013年後再度東來。主辦方周四（10日）將舉辦新聞發布會。



曼聯今季戰績飄忽，暫列英超中游，但「紅魔鬼」仍有一定叫座力。國際文娛管理有限公司（ProEvents）今日向傳媒發採訪邀請，指曼聯今年5月將訪港，並於周四（10日）舉辦記招，屆時曼聯名宿約基亦會現身。

曼聯將於5月30日晚上8時，於香港大球場對香港足球代表隊，門票將於4月11日於Cityline平台公開發售，但票價等詳情料周四記招才會公布。

曼聯早前已落實，在今季最後一輪英超在5月25日對阿士東維拉後，5月28日即到訪馬來西亞約戰東南亞明星隊，之後便會到香港，屬亞洲之行第二站。

曼聯5月訪港。（Getty Images）

值得一提，今次比賽主辦方為國際文娛管理有限公司（ProEvents），該公司今年與去年均有舉辦賀歲盃，邀請過卡卡、李華度、托迪、迪比亞路等昔日世界級球星訪港。