英超｜車路士小勝愛華頓重返前四　力爭來季歐聯資格

本港時間周六英超早場，車路士主場藉尼高拉斯積遜攻入全場唯一入球，小勝愛華頓，全取3分後暫時重返前4，繼續力爭來季歐聯入場券。



雖然車路士下周中要出戰歐協聯4強首回合作客佐加頓斯，不過今仗藍軍仍然全力出擊；另一邊廂愛華頓已是例行公事，球員相對放開來踢。比賽初段車路士一直採取主動，先有馬度基推順施射被愛華頓門將比克福特撲出。惟戰至27分鐘比克福特一次失誤，開龍門球不遠，隊友比圖比東卡中場未能控定皮球，被對方杜利奧查洛巴從後篤走皮球，安素費南迪斯接應後立即交出直線，助攻予尼高拉斯積遜輕鬆射成1：0。

「拖肥」完半場前先取得首次射門，杜哥利衝前頭槌惜未能命中目標。下半場愛華頓搶回攻勢，但始終未能構成威脅，尾段尼高拉斯積遜門前「執雞」惜被判越位食詐糊，最終車路士維持1球勝局完場。