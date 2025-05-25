英超煞科日．持續更新︱曼城紐卡素車路士維拉森林　力爭歐聯資格

英超今夜煞科戰，今季由於冠軍和護級隊早已定下，閉幕戰懸念就是曼城、紐卡素、車路士、阿士東維拉和諾定咸森林5隊之中，哪3隊可爭得餘下的歐聯席位。



英超球隊今季歐戰表現理想，來季可獲額外多一個歐聯參賽席位，即是4+1，共5個席位，加上歐霸冠軍亦可獲一席，換言之2025/26球季英超將有6支球隊出戰歐聯。



已獲來季歐聯資格的球隊：

1. 聯賽排名：利物浦、阿仙奴

2. 歐霸冠軍：熱刺



餘下3席潛在球隊（5隊爭3席）：

曼城、紐卡素、車路士、阿士東維拉、諾定咸森林



英超最新聯賽榜（只列頭7位）：

1. 利物浦／83分（0：1落後水晶宮）

2. 阿仙奴／74分（1：0領先修咸頓）

3. 曼城／71分（1：0領先富咸）

4. 紐卡素／67分（0：0賽和愛華頓）

5. 車路士／67分（0：0賽和森林）

6. 阿士東維拉／67分（0：0賽和曼聯，門將馬天尼斯被逐）

7. 諾定咸森林／66分（0：0賽和車路士）

根度簡正選上陣入靚波，曼城的歐聯資格應該無甩拖。（路透社）

第三位：曼城（38戰71分；得失球+27；得球71球）

曼城煞科日對手：客vs富咸（上半場暫領先1：0）

簡評曼城形勢：曼城擊敗富咸便不用理會其他對手戰果，肯定獲得歐聯資格。正選上陣的根度簡，21分鐘為曼城先開紀錄，歐聯資格基本應該無甩拖。

紐卡素前鋒伊沙克上半場未能把握入球機會。（路透社）

第四位：紐卡素（38戰67分；得失球+22；得球68球）

紐卡素煞科日對手：主vs愛華頓（上半場暫和0：0）

簡評紐卡素形勢：紐卡素目前以得失球優勢力壓車路士及維拉排第四位，煞科日主場對愛華頓。考慮到紐卡素有得失球優勢，只要贏到愛華頓，便很大機會保住前五名獲歐聯資格。

車路士大戰森林是煞科焦點大戰。（路透社）

第五位：車路士（38戰67分；得失球+20；得球63球）

車路士煞科日對手：客vs諾定咸森林（上半場暫和0：0）

簡評車路士形勢：車路士與紐卡素的處境相似，得失球有+20，遙遙領先維拉的+9，只要煞科日正正常常贏波，料可保住前五名。然而，車路士最後一輪對手難踢，作客仍有望爭入前五名的森林，相信會是一場惡戰，該戰亦會是英超煞科日的焦點。

維拉作客曼聯，門將馬天尼斯上半場補時被逐，形勢非常不利。（路透社）

第六位：阿士東維拉（38戰67分；得失球+9；得球58球）

維拉煞科日對手：客vs曼聯（上半場暫和0：0）

簡評維拉形勢：維拉最後一輪作客無欲無求的曼聯，目前的得失球大大落後於紐卡素及車路士，故此維拉不但要贏曼聯，還要寄望紐卡素或車路士失分，甚至曼城輸波。不過上半場補時維拉門將馬天尼斯紅牌被逐，只剩下十人應戰，對他們形勢非常不利。

基斯活特為森林力爭入球。（路透社）

第七位：諾定咸森林（38戰66分；得失球+13；得球58球）

森林煞科日對手：主vs車路士（上半場暫和0：0）

簡評森林形勢：森林的形勢最被動，比紐卡素、車路士、維拉少1分，需要前列有兩支球隊失分，才有望躋身前五名。他們煞科日主場對車路士，只要做好自己，擊敗車路士，就可以先將一隊拖下去，之後寄望曼城輸波或紐卡素失分或維拉失分，便可以後上入前五名，也不是沒有可能！