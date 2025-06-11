曼城增兵極快狠準　世冠盃前簽入三大目標　法國天才攻中頂迪布尼

曼城增兵很有效率，在世冠盃開鑼前簽入三大目標，將中場雷恩達斯（Tijjani Reijnders）、左閘艾洛利（Rayan Ait Nouri）及進攻中場卓基（Rayan Cherki）收歸旗下，並補充了三號門將貝天尼利（Marcus Bettinelli）。此外，曼城亦完成教練團隊重組，連達斯（Pepijn Lijnders）及法蘭治（James French）加入領隊哥迪奧拿麾下。



曼城昨日（10日）宣布，從里昂買入21歲進攻中場卓基，雙方簽約5年至2030年夏天。卓基是里昂的青訓產品，年少成名，16歲便為球會披甲，已經為里昂有185次上陣經驗，成為歐洲其中一位最炙手可熱的新星。上季，卓基為里昂上陣44次，攻入12球及20次助攻。

據報，卓基的基本轉會費為3600萬歐元，另有600萬歐元潛在附加費，而且里昂還有15%的再次轉會分成。若折算為英鎊，卓基的基本轉會費為3050萬鎊，最高可達3400萬鎊。

曼城介紹卓基是一位「雙槍將」，可勝任進攻中場及兩翼，有盤扭過人能力，傳射俱佳。「這是夢想成真。」卓基說：「能夠加入一間像曼城的球會，有機會在這裏踏出職業生涯的下一步，真的非常獨特。」他已經入選法國大國腳，並在歐國聯準決賽對西班牙有入波。

曼城足球總監維亞拿（Hugo Viana）說：「我們的球探長時間觀察他，他的技術及創造力令我們留下深刻印象。」他認為在哥迪奧拿的指導下，卓基可以成長為一位世界級球員。曼城的傳奇攻中奇雲迪布尼今夏離隊，相信卓基會頂替其位置。

英超球季完結後，曼城在半個月內大致完成組軍，成功收購三大目標，買人相當有效率。卓基以外，曼城已從狼隊簽入左閘艾洛利，並由AC米蘭買入中場雷恩達斯。

24歲的艾洛利是阿爾及利亞國腳，代表狼隊踢了5季英超，成長為一位攻守兼備的邊路球員，上季41次披甲入5球及7次助攻。艾洛利以3100萬鎊轉會費加盟，與曼城簽約至2030年。

曼城在約一周前宣布，與AC米蘭達成協議，簽入26歲的荷蘭國腳雷恩達斯。據報雷恩達斯的轉會費為5500萬歐元，折算為4600萬鎊。雷恩達斯是一位8號位全能中場，進可攻、退可守，相信他會成為洛迪的拍檔。

在三大重點收購身上，曼城已花費超過億鎊。此外，曼城連三號門將的空缺亦補上了，在卡臣離隊下，從車路士羅致33歲英格蘭門將貝天尼利，作為艾達臣摩拉斯及史堤芬奧迪加的替補。

曼城在世冠盃開鑼前，還完成了教練團隊的重組，尼路（Juanma Lillo）、杜明基斯（Inigo Dominguez）、維辛斯（Carlos Vicens）離開了哥迪奧拿的團隊，曼城聘請了連達斯為新助教，而法蘭治則為新的死球教練，兩人都曾在利物浦任職。

連達斯及法蘭治加入曼城的教練團隊。（曼城官網）

42歲的連達斯獲公認為高普治下利物浦的「戰術腦袋」，高普曾多次在公開讚揚這位工作上的親密戰友。連達斯去年夏天隨高普離任，亦在同時間離開了利物浦。來自荷蘭的連達斯較高普更早加入紅軍，2014年已在前主帥羅渣士麾下晉身利物浦教練團隊一員，他中間曾短暫離開數月回荷蘭執教NEC，被炒後回到紅軍，前後在利物浦工作近10年。他離開利物浦後，獲奧地利球會薩爾斯堡羅致，可是領軍僅6個月便被辭退。

至於法蘭治曾在史雲斯及威爾斯足總任職，2012年加入利物浦的教練團隊，協助分析對手踢法。