波蘭「宮鬥」事件　利雲度夫斯基遭褫奪隊長資格　教練4日後請辭

撰文：顏銘輝
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波蘭國家隊「宮鬥」事件告一段落，教練普比斯（Michał Probierz）周四（12日）請辭。普比斯在周日（8日）宣布褫奪羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）的隊長資格，利雲度夫斯基馬上反擊，聲言普比斯一日在位，他都不會為波蘭披甲。利雲度夫斯基周一（9日）接受傳媒訪問，聲稱教練背叛了他的信任，波蘭足總同日發聲明，指換隊長完全是教練的決定。波蘭周二（10日）在世界盃外圍賽關鍵戰不敵芬蘭1：2，跌落小組第三，普比斯賽後堅拒辭職。在周四，普比斯表示為國家隊大局着想而請辭，結束了這波將帥失和的衝突。

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