奧運冠軍楊威送兒子到香港讀書　「月光族」每月使盡3500元零用錢

在奧運贏得3面金牌的前中國隊體操代表楊威，把兒子楊文昌（小名楊陽洋）送到香港讀中學。「楊威晒兒子在香港上學生活費」近日登上微博熱搜，楊威表示每月給兒子3500元生活費，而兒子會將這筆零用錢分為兩部分，500元是「自由基金」，用來買自己喜歡的東西，餘下3000元則是「生存挑戰金」，用來吃飯、搭車及買日常用品。楊威表示，兒子放假回家時，自詡為來自港島的高材生，為兩位妹妹補習英文賺外快。



楊威在影片中透露，每月會給兒子楊陽洋3500元生活費。（網上片段截圖）

楊威不時在網上拍片，分享他跟兒子的生活及育兒心得，最近他透露每月給在港讀書的兒子3500元生活費，他沒有提到是港幣還是人民幣。楊威表示，15歲的楊陽洋將零用錢分為兩部分，500元為自由基金，用來買自己喜歡的飲料、小東西，可以隨便花的，他最愛買籃球鞋；3000元為生存挑戰金，用來應付吃飯、交通及日常用品的支出。楊威稱楊陽洋「月底基本花光光」。

楊威表示楊陽洋不會伸手向父母要錢，每當假期回家，他會教妹妹英文去賺外快，「自詡港島歸來的高材生，教學費按次結算，看客戶滿意度，一次100至250塊錢不等。」楊威表示，兄妹之間可以藉補習多聊天，增進感情。

45歲的楊威是2008年北京奧運的體操男子個人全能冠軍，另外他為中國隊贏得2000年悉尼及2008年北京奧運的體操男團金牌。他與同樣是中國體操隊的楊雲結婚，育有一子兩女。長子楊陽洋在香港出世，他在4歲時隨父親楊威參與內地綜藝節目《爸爸去哪兒》第二季，廣為大眾熟悉。