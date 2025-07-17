世大運2025香港隊名單　焦點賽程＋獎金一覽　佘繕妡重劍爭衛冕

世界大學生運動會在今年7月16日至25日於德國萊茵魯爾（Rhine-Ruhr metropolitan region）上演，香港隊一共派出75名運動員出戰，包括佘繕妡﹑黃澤林﹑張心悅﹑盧蔚豐等，本文將更新每日香港隊的賽程。



世大運2025｜香港隊75人大軍征德國 佘繕妡黃澤林領軍再衝獎牌

2025年世界大學生運動會在周三（16日）深夜舉行開幕禮，香港隊由跆拳道的盧蔚豐及劍擊代表陳諾思任持旗手。香港隊今日焦點落在上屆女子重劍奪金的佘繕妡身上，力爭衛冕，同時亦會進行男子佩劍個人賽。游泳方面，巴黎奧運代表張心悅將在女子200米背泳登場，而羽毛球及乒乓亦會進行團體項目。

佘繕妡早前在亞洲劍擊錦標賽摘下一面銅牌。（FIE）

香港隊7月17日賽程（香港時間）

劍擊

下午3時 女子重劍個人賽 陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳

下午6時 男子佩劍個人賽 陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴

游泳

晚上9時48分 男子50米蝶泳初賽 何肇倫﹑伍棹然

晚上10時06分 女子200米背泳初賽 張心悅

晚上10時23分 男子100米蛙泳初賽 張智傑﹑麥世霆

晚上11時06分 男子4X100米自由泳接力初賽 香港隊

深夜1時18分 男子50米蝶泳準決賽（如晉級） 何肇倫﹑伍棹然

深夜1時26分 女子200米背泳準決賽（如晉級） 張心悅

深夜1時38分 男子100米蛙泳準決賽（如晉級） 張智傑﹑麥世霆

深夜2時05分 男子4X100米自由泳接力決賽（如晉級） 香港隊

羽毛球

混合團體小組賽F組

深夜1時30分 香港 對 澳門

乒乓球

女子團體小組賽

下午4時 香港 對 新加坡

晚上10時 香港 對 加拿大

男子團體小組賽

下午6時 香港 對 沙特阿拉伯

深夜12時 香港 對 波蘭

跆拳道

女子個人品勢32強

下午3時45分 李子晴 對 Kareen Benalcazar Pazmino（厄瓜多爾）

男子個人品勢16強

下午4時10分 陳頌賢 對 對手待定

混合雙人品勢32強

下午4時55分 香港 對 蒙古

網球

女子單打首圈

時間待定 石卓盈 對 Fatima Daniela Nunez Chagoya（墨西哥）

男子單打首圈

時間待定 吳奇龍 對 Conor Gannon（愛爾蘭）

（中國香港大專體育協會圖片）

香港運動員在今屆世大運獲得好成績，將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金。個人項目金、銀、銅牌得主，可分別獲得港幣50萬、25萬及10萬元獎金；而團體項目的金、銀、銅牌得主，則可分別獲得港幣100萬、50萬和20萬元獎金。

2025世界大學生運動會香港隊名單



射箭：朱栢豪﹑魏澔遵﹑葉天朗﹑潘玉羲

體操：朱柏臻﹑黃俊熙﹑黃昱霖﹑陳卓琳

田徑：陳俊浩﹑吳君浩﹑羅毅謙﹑黃珀恒﹑葉景維﹑陳佩琦﹑張靜嵐﹑白凱文

羽毛球：陳卓洛﹑高城熙﹑劉善熹﹑王澈﹑傅智恩﹑梁詩樂﹑梁悅儀﹑馬子雪﹑吳天殷

劍擊：李逸朗、麥朗圖﹑陳諾思、符妤名、梁雅蕾﹑吳霆騫、袁諾文﹑陳祉澄、佘繕妡、黎曉瞳﹑陳樂熹、張愷駿、何柏霖、梁天晴﹑朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

游泳：陳一鳴﹑張智傑﹑何承燁﹑何肇倫﹑關鵬﹑麥世霆﹑伍棹然﹑張心悅﹑林凱喬﹑吳麗華﹑孫恩

乒乓球：陳顥樺﹑施穎亨﹑溫保庭﹑姚鈞濤﹑江芷林﹑李凱敏﹑吳詠琳﹑黃凱彤

跆拳道：陳頌賢﹑陳建鋒﹑卓俊延﹑盧蔚豐﹑呂靖楠﹑黃焯賢﹑李子晴

網球：陳珏汛﹑吳奇龍﹑黃澤林﹑石卓盈﹑王康怡

