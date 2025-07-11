9歲香港攀岩少女創佳績　完成西班牙高難度路線　已申請世界紀錄

香港9歲攀岩新星戚鉦溵（Veronica）又突破自己，在西班牙成功完攀屬超高難度級別5.14b（8c）的路線「魚眼」，成為完成5.14b（8c）難度路線最年輕的攀岩者，已申請列為健力士世界紀錄。

戚鉦溵5月歲起學攀石，很有天分。她去年3月起學習戶外攀岩，去年9月在陽朔完成難度為5.14a (8b+)的「中國攀（China Climb）」路線，10月贏得中國全國少年攀岩錦標賽U9女子全能冠軍。



戚鉦溵在7月8日完攀一條5.14b（8c）難度的路線。（戚鉦溵Instagram）

根據戚鉦溵社交網站上的帖文，她在當地時間7月8日傍晚7時15分，於西班牙加泰羅尼亞的奧利亞納（Oliana），完成攀爬岩壁上一條名為「魚眼（Fish Eye）」的運動攀登路線。這條路線長50米，由西班牙著名攀岩運動員Chris Sharma在2009年開線，難度屬於超高難度的5.14b（8c）。

戚鉦溵在7月8日完攀一條5.14b（8c）難度的路線。（戚鉦溵Instagram）

戚鉦溵當日花了25分鐘爬到上頂，比教練的預期快了5分鐘。帖文表示，戚鉦溵是最年輕完攀5.14b（8c）難度路線的攀岩者，已申請列為健力士世界紀錄。戚鉦溵在西班牙接受Toni Arbones及David Gambús兩位教練的指導，據David Gambús接受當地傳媒訪問時表示：「與她一起作戰，我們為她提供技術支援。」他提到，戚鉦溵上周試攀時也幾乎成功，他說：「事實上，她當時已幾乎爬到上頂，但那時開始下雨，滴下來的水令她跌下來。」

戚鉦溵在7月8日完攀一條5.14b（8c）難度的路線。（戚鉦溵Instagram）

年紀輕輕的戚鉦溵令David Gambús留下深刻印象。他表示，戚鉦溵有時爬到受傷流血。因為乾燥及長期練習，戚鉦溵雙手的皮膚變得乾硬甚至甩皮。此外，在天氣炎熱下戚鉦溵還要面對岩壁上的高溫，雖然她選擇在下午練習，岩壁背對陽光，但岩壁上仍保留早上陽光照射下來的高溫。

戚鉦溵在5歲半開始學攀石，6歲參加比賽，屢獲殊榮，盡顯其天賦。去年3月起，她到桂林陽朔接受專業訓練，跟從教練劉永邦學戶外爬石。每逢周末，家人就會帶她坐高鐵北上陽朔受訓。為了訓練，家人與戚鉦溵要往返香港、中山及桂林三地。

在長期攀岩訓練，戚鉦溵的手指難免甩皮流血。（戚鉦溵Instagram）

在陽朔，她最初先試攀5.10難度的路線，經過3個月嚴格的訓練，她曾因為害怕從高處墮下而暫停訓練。經過一段時間的心理適應，她決心克服恐懼，在9月重投訓練，於去年9月26日花5分50秒，完成難度為5.14a (8b+)的「中國攀（China Climb）」路線，成為爬到這個難度級別的最年輕香港人。在今年2月，她在桂林陽朔龍村金山，挑戰難度達V10級的野外抱石路線「生命之岩」，經過10小時的不斷嘗試，終於成功。

今年2月，戚鉦溵挑戰難度達V10級的野外抱石路線「生命之岩」。（戚鉦溵Instagram）

希望未來贏得奧運金牌的戚鉦溵，在多項分齡比賽中取得好成績，數最大型的比賽相信是去年10月在北京舉行的第八屆全國少年攀岩錦標賽，她贏得U9女子全能（領攀+抱石）冠軍。