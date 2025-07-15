東亞足球錦標賽直擊｜中國對香港公布正選陣容　內附免費直播連結

撰文：袁志浩 趙子晉 顏銘輝
出版：更新：

東亞足球錦標賽決賽周最後一輪，港足將會在香港時間今日（15日）下午3時對中國國家隊，為爭奪第三名而戰。這場香港對中國的比賽會由RTHK港台電視32台免費直播，直播節目會在下午2時45分開始。港足及國足首兩輪對日本及韓國俱敗，目前同得0分，勝方將可以第三名完成今屆東亞足球錦標賽。
|
01體育記者 袁志浩　韓國龍仁直擊

港台電視32台免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv

東亞足球錦標賽決賽周，港足在7月15日對國足。比賽地點是韓國龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽｜中國對香港免費直播安排

日期：15/07（星期二）
球賽開賽時間：下午3時
節目開始直播時間：下午2時45分
直播頻道：RTHK港台電視32台

港隊目前在韓國參加東亞足球錦標賽決賽周。（袁志浩攝/資料圖片）

國足正選名單及預計排陣：

門將：【1】顏駿凌
後衛：【25】吾米提江·玉蘇普、【4】蔣聖龍、【5】朱辰杰、【24】汪士欽
防中：【6】黃政宇、【8】徐新
攻中：【15】王鈺棟、【11】塞爾吉尼奧、【23】謝文能
前鋒：【9】張玉寧（隊長）

港足正選名單及預計排陣：

門將：【1】葉鴻輝（隊長）
後衛：【21】茹子楠、【3】周緣德、【4】鐘樂安、【15】艾華
中場：【12】費蘭度、【6】陳俊樂、【23】孫銘謙
前鋒：【7】祖連奴、【9】安永佳、【20】米高

東亞足球錦標賽決賽周2025所有賽果及賽程

第一輪

07/07　19:00　韓國　3：0　國足

08/07　18:24　日本　6：1　港足

第二輪

11/07　19:00　港足　0：2　韓國

12/07　18:24　日本　2：0　國足

第三輪

15/07　15:00　國足　vs　港足

15/07　18:24　韓國　vs　日本

上場對韓國時，香港球迷為港足打氣。（袁志浩攝/資料圖片）

港足的28人名單中，有9人在中超、中甲踢球，包括了上海申花後衛陳晉一、梅州客家後衛茹子楠、河南隊後衛周緣德、深圳新鵬城前鋒安永佳、山東泰山前鋒李小恒等人，大部分均為球會主力球員。不過，陳晉一被上海申花徵召回去，未能在今場對國足披甲。

港隊在7月1日公布的東亞足球錦標賽28人大軍名單

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)、奧力斯

後衛：周緣德 (河南酒祖杜康)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、李家豪、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、賓紀文、鐘樂安

中場：顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、黃威 (理文)、余在言 (石家庄功夫)、陳肇鈞 (大埔)、費蘭度

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)

東亞錦再演港中大戰　主帥：每場我都想贏　鐘樂安廣東話感謝球迷東亞錦直擊︱港足主帥解釋召回協議　陳晉一：感謝諒解東亞錦標賽直擊︱國足2球不敵日本　下周二鬥港足爭第三名東亞錦直擊︱港足陳晉一被中超上海申花召回　足總：非臨時決定東亞錦｜傳中超球會召回外流兵　韋斯活：若只召港將就是不公義東亞錦直擊｜香港鬥韓國2球僅敗　逾300球迷遠道撐場　防守見進步東亞足球錦標賽直擊｜香港負日本　主帥韋斯活滿意下半場比數1：1東亞足球錦標賽︱韋斯活冀港足鬥韓國再創驚喜　米高：可擊潰對手
港足
國足（中國足球隊）
東亞錦標賽
東亞盃
足球