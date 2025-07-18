足球轉會｜曼聯有信心簽入麥比奧莫　拖拉個半月第三度出價再加碼

曼聯第三次向賓福特出價，求購25歲喀麥隆翼鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo），據報轉會費總值7000萬鎊。報道稱，曼聯有信心達成交易，希望麥比奧莫可以在下周二前完成加盟手續，讓他可以隨曼聯到美國參加季前熱身賽。曼聯羅致麥比奧莫的轉會拖拖拉拉了個半月，由首次報價5500萬鎊到如今第三次報價加價接近3成。



在6月初，曼聯初次向賓福特報價總值5500萬鎊，包括4500萬鎊基本轉會費加上1000萬鎊的附加條款，迅即被拒。經過大半個月，曼聯在6月底第二度報價總值6250萬鎊，包括5500萬鎊基本轉會費，加上750萬附加條款，這份的報價的總額看齊曼聯今夏另一名新兵根夏的身價，然而再遭賓福特拒絕。

儘管麥比奧莫表明非君不嫁，熱刺等競爭對手亦退出，但賓福特企得硬，要求6500萬鎊，曼聯始終無法壓價。昨日（17日），多間英國傳媒報道，曼聯第三次報價，滿足賓福特的心理價位，開出6500萬鎊基本轉會費，加上500萬附加條款。有記者透露，那500萬附加條款是較難達成的，取決於球隊成績，例如曼聯是否獲得歐聯資格。曼聯的第三次報價總值7000萬鎊，比起初次報價加了接近三成。

英國《BBC》報道，儘管賓福特未回應曼聯這份報價，但曼聯方面對簽入麥比奧莫感到樂觀，有信心可以達成交易，更希望可以在下周二前完成轉會，讓麥比奧莫可以隨隊到美國參加季前賽。曼聯在下周一將啟程前往美國。曼聯今夏暫時只有一筆重磅收購，就是開出解約金，以6250萬鎊從狼隊買入曼聯前鋒根夏。