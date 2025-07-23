劍擊世錦賽｜張家朗蔡俊彥佘繕妡爭世界冠軍　附賽程＋直播連結

世界劍擊錦標賽在格魯吉亞第比利斯開鑼，今日（23日）上演男子花劍及女子重劍個人賽正賽圈，張家朗﹑蔡俊彥﹑佘繕妡等港將分途出擊，力爭世界冠軍，本文將持續更新最新戰況。



一連9日的世界劍擊錦標賽日前開鑼，今屆賽事新增設獎金，國際劍聯（FIE）共派102萬美元，個人賽世界冠軍可獲4萬美元（約31萬港元），團體賽世界冠軍則獲5萬美元（約39.2萬港元），增加賽事的吸引力。

劍擊世錦賽直播連結

世界劍擊錦標賽7.23港隊賽程（香港時間）



下午1時 吳諾弘 對 Borys Budovskyi（加拿大）6號劍道

下午1時 梁千雨 對 伊肯（美國）綠色劍道

下午1時20分 蔡俊彥 對 Alex Tofalides（塞浦路斯）6號劍道

下午2時 張家朗 對 Stef Van Campenhout（比利時）8號劍道

下午2時25分 佘繕妡 對 Lee Hyein（韓國）紅色劍道

下午3時25分 朱嘉望 對 Barbara Brych（波蘭）紅色劍道



港隊男花四子齊齊在世錦賽正賽登場。（中國香港劍擊總會圖片）

今屆劍擊世錦賽率先決出男子花劍及女子重劍的世界冠軍，男子花劍的張家朗與蔡俊彥憑世界排名直入正賽，吳諾弘與梁千雨同樣過關，男花四子齊齊正賽圈登場。女子重劍方面，早前世大運衛冕的佘繕妡緊接出戰，同樣直接晉身正賽，朱嘉望一同晉級。