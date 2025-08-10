歐洲足協悼念「巴勒斯坦比利」　沙拿不滿：能告訴我他如何離世？

巴勒斯坦與以色列的紛爭持續，巴勒斯坦足總指有前代表隊成員在加沙南部等待人道救援物資期間，受以色列軍方襲擊喪生。

歐洲足協發文悼念這位有「巴勒斯坦比利」之稱的蘇利文（Suleiman al-Obeid），卻引起利物浦球星沙拿不滿。



巴勒斯坦足總日前發表聲明，指當地球員、有「巴勒斯坦比利」之稱的41歲球員蘇利文（Suleiman al-Obeid），周三（6日）於加沙南部等待人道救援物資期間，受以色列軍方襲擊喪生。

蘇利文2007年起代表巴勒斯坦參與國際賽，共上陣24次攻入兩球，但其職業生涯取得超過100個入球，令他在家鄉有一定知名度。在足球世界，巴勒斯坦足球隊與其足總隸屬亞洲足協，以色列則隸屬歐洲足協；歐洲足協日前在社交平台發文悼念蘇利文，「告別蘇利文，巴勒斯坦的比利。他是一位在黑暗中，仍給無數小孩帶來希望的天才。」

這個帖文獲得來自埃及的利物浦球星沙拿分享，但他卻寫上：「你能告訴我，他在哪裏、為什麼及如何離世嗎?（Can you tell us how he died, where, and why?）」似乎對歐洲足協對背景資料隻字不提，「和諧」悼念相當不滿。

沙拿不禁發聲。（Getty Images）

巴勒斯坦足總隨後在官網再發文，指收到歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）的來信，信中施費連表達對蘇利文的離世感到遺憾，形容他不單止是一位足球員，也提到加沙與「暴力」（violence），「他的才華和對足球的奉獻，讓加沙以至全世界的小孩都有理由相信未來會更加美好。他的離世對足球界是巨大的損失。」

「我們希望他的精神永垂不朽，不僅在巴勒斯坦體育史上，而且在所有相信未來沒有暴力（violence）的人們心中。」