利物浦兩勝畢爾包16歲小將、貴價新兵齊露鋒芒　首回主場悼念祖達

撰文：吳慕兒
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利物浦開季前最後兩場友賽，回師主場晏菲路同日兩戰畢爾包，亦是前鋒祖達（Diogo Jota）離世後，紅軍首度在主場作賽。兩戰派出不同陣容，頭場副選為主贏4：1，尾場精銳盡出僅勝3：2。
比起賽果，更重要的是那份愛與思念，左閘森美卡斯手背的新紋身，以及加普入球後做出「baby shark」慶祝動作，均盡顯對祖達超越生死的友情。

開賽前，一如今夏每場熱身賽，紅軍一位傳奇成員為祖達獻花。今次由前隊長湯臣（Phil Thomson）聯同畢爾包會長烏利亞迪（Jon Uriarte）一起向這位早逝前鋒致意。晏菲路內的大型電子顯示板寫上：「願祖達與安達施華安息，你永不獨行」（Rest in Peace Diogo Jota and Andre Silva - You'll Never Walk Alone），球迷高唱祖達的名字與打氣歌。

不少球迷都有備而來，帶上旗幟或特製球衣紀念他，場外大批球迷聚集，在悼念區懷緬一番才進場。雙方球員、教練和球迷都在比賽第20分鐘停下來，以掌聲向祖達致敬。

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雙方球員、教練和球迷都在比賽第20分鐘停下來，以掌聲向祖達致敬。（路透社）

主帥史諾（Arne Slot）在場刊內的文章，道出不少利迷心聲：「我知道你們會想在比賽前、比賽期間和比賽後致敬，而我知道我們會在整晚聽到他的打氣歌曲。」他續稱，「對每個跟球會有連結的人來說，這是一段艱辛的日子，尤其是迪奧高的家人、他太太、他的子女和朋友。」

「我們無法想像他們正承受的痛楚，球會在未來將持續盡一切力量支持他們。無論我們走到哪裏，都會永遠在心中、腦海中帶他在一起。」他感言，「迪奧高的離世對我們每個人都有很大影響，但重要的是來自足球世界、特別是利物浦大家庭送上的愛與關懷。」

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史諾教練在利物浦對畢爾包場刊中撰文悼祖達。（路透社）

16歲恩莫古亞再展光芒　新兵艾傑迪基表現對辦

對畢爾包頭場，16歲小將恩莫古亞（Rio Ngumoha）再次大展光芒，5分鐘之內已射入一記靚波兼為紐尼斯送上助攻，助紅軍先贏一場4：1。

尾場正本戲沙拿、華迪斯、艾傑迪基、卻基斯、費林邦悉數列陣，沙拿14分鐘便由新隊友艾傑迪基送上助攻開紀錄，加普梅開二度，就算沙拿尾段射失十二碼，仍以3：2再次贏波。

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利物浦16歲小將恩莫古亞（Rio Ngumoha）再次大展光芒。（路透社）

森美卡斯手背紋身　友誼超越生死

左閘森美卡斯在頭場上陣，攝影師不忘捕捉他在左手手背上的新紋身——「Wish you were here」（願你同在這裏），並以祖達球衣號碼「20」伴隨。森美卡斯與祖達同在2020年夏天加入利物浦，他早前在向對方致敬的悼念文中寫道：「我們同期加入球會，都是這個城市的新丁，我們一起分享和慶祝球員生涯一些最美好時光。」

「在我們其中一次最後相處時光中，你跟我說：『你傳中，我入球』，然後它就發生了。我們一起大笑，談天說地。」森美卡斯讚揚，「迪奧高，你是個特別的球員，特別的男人，真正的傳奇。你永遠會受人懷念和愛戴。」

森美卡斯手背上的紋身悼念祖達。（Getty Images）

加普尾場對畢爾包在55分鐘為紅軍射成2：1再度領前，入球後他做出祖達生前另一個常在晏菲路做出的慶祝動作「baby shark」。

加普在賽前分享，祖達突然離世球會內每個人都很難過，「這支球隊、這間球會內每個人，以及他的家人，都會永遠懷念他，我們不會忘記他。」

加普以祖達生前另一個常在晏菲路做出的慶祝動作「baby shark」向對方致敬。（路透社）
利物浦開季前最後兩場友賽皆勝畢爾包。（路透社）
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