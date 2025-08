利物浦兩勝畢爾包16歲小將、貴價新兵齊露鋒芒　首回主場悼念祖達

利物浦開季前最後兩場友賽,回師主場晏菲路同日兩戰畢爾包,亦是前鋒祖達(Diogo Jota)離世後,紅軍首度在主場作賽。兩戰派出不同陣容,頭場副選為主贏4:1,尾場精銳盡出僅勝3:2。

比起賽果,更重要的是那份愛與思念,左閘森美卡斯手背的新紋身,以及加普入球後做出「baby shark」慶祝動作,均盡顯對祖達超越生死的友情。



開賽前,一如今夏每場熱身賽,紅軍一位傳奇成員為祖達獻花。今次由前隊長湯臣(Phil Thomson)聯同畢爾包會長烏利亞迪(Jon Uriarte)一起向這位早逝前鋒致意。晏菲路內的大型電子顯示板寫上:「願祖達與安達施華安息,你永不獨行」(Rest in Peace Diogo Jota and Andre Silva - You'll Never Walk Alone),球迷高唱祖達的名字與打氣歌。

不少球迷都有備而來,帶上旗幟或特製球衣紀念他,場外大批球迷聚集,在悼念區懷緬一番才進場。雙方球員、教練和球迷都在比賽第20分鐘停下來,以掌聲向祖達致敬。

雙方球員、教練和球迷都在比賽第20分鐘停下來,以掌聲向祖達致敬。(路透社)

主帥史諾(Arne Slot)在場刊內的文章,道出不少利迷心聲:「我知道你們會想在比賽前、比賽期間和比賽後致敬,而我知道我們會在整晚聽到他的打氣歌曲。」他續稱,「對每個跟球會有連結的人來說,這是一段艱辛的日子,尤其是迪奧高的家人、他太太、他的子女和朋友。」

「我們無法想像他們正承受的痛楚,球會在未來將持續盡一切力量支持他們。無論我們走到哪裏,都會永遠在心中、腦海中帶他在一起。」他感言,「迪奧高的離世對我們每個人都有很大影響,但重要的是來自足球世界、特別是利物浦大家庭送上的愛與關懷。」

史諾教練在利物浦對畢爾包場刊中撰文悼祖達。(路透社)

16歲恩莫古亞再展光芒 新兵艾傑迪基表現對辦

對畢爾包頭場,16歲小將恩莫古亞(Rio Ngumoha)再次大展光芒,5分鐘之內已射入一記靚波兼為紐尼斯送上助攻,助紅軍先贏一場4:1。

尾場正本戲沙拿、華迪斯、艾傑迪基、卻基斯、費林邦悉數列陣,沙拿14分鐘便由新隊友艾傑迪基送上助攻開紀錄,加普梅開二度,就算沙拿尾段射失十二碼,仍以3:2再次贏波。

利物浦16歲小將恩莫古亞(Rio Ngumoha)再次大展光芒。(路透社)

森美卡斯手背紋身 友誼超越生死

左閘森美卡斯在頭場上陣,攝影師不忘捕捉他在左手手背上的新紋身——「Wish you were here」(願你同在這裏),並以祖達球衣號碼「20」伴隨。森美卡斯與祖達同在2020年夏天加入利物浦,他早前在向對方致敬的悼念文中寫道:「我們同期加入球會,都是這個城市的新丁,我們一起分享和慶祝球員生涯一些最美好時光。」

「在我們其中一次最後相處時光中,你跟我說:『你傳中,我入球』,然後它就發生了。我們一起大笑,談天說地。」森美卡斯讚揚,「迪奧高,你是個特別的球員,特別的男人,真正的傳奇。你永遠會受人懷念和愛戴。」

森美卡斯手背上的紋身悼念祖達。(Getty Images)

加普尾場對畢爾包在55分鐘為紅軍射成2:1再度領前,入球後他做出祖達生前另一個常在晏菲路做出的慶祝動作「baby shark」。

加普在賽前分享,祖達突然離世球會內每個人都很難過,「這支球隊、這間球會內每個人,以及他的家人,都會永遠懷念他,我們不會忘記他。」

加普以祖達生前另一個常在晏菲路做出的慶祝動作「baby shark」向對方致敬。(路透社)