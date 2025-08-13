港超聯2025/26︱賽程+賽制+球隊主場　8.29開鑼︱附重要比賽日子

2025/26年度香港超級聯賽將於8月29日開鑼，今屆有10支球隊角逐，包括衛冕的大埔、理文、東方、傑志、冠忠南區、九龍城、標準流浪、高力北區、港會及升班馬東區。



今屆港超聯將分兩階段舉行，首階段10隊先踢雙循環主客制聯賽，完成後所有積分及得失球等紀錄將帶入下一階段。次階段10隊會按成績、將前五納入「爭標組」，其餘屬「挑戰組」。兩組球隊再各自在「中立場」踢單循環，「爭標組」會決定聯賽盟主，「挑戰組」則決定第6至10名。

據了解，今屆港超恢復升降制下，有1支球隊會降班，而按例港甲聯賽冠軍與亞軍將於來季升班，但仍需符合足總球會牌照要求。

大埔奪得2024/25季度的港超聯冠軍。（資料圖片／夏家朗攝）

當中港超聯會於8月29日開鑼，揭幕戰當晚8時於旺角大球場舉行，由東方迎戰傑志；而首輪聯賽與會上演去季港超冠、亞軍對決，由理文主場迎戰大埔。

港超聯暫定於4月12日完成首階段比賽，次階段會於4月18日展開，5月16日是「挑戰組」煞科日，5月17日則是「爭標組」煞科日。

今季港超聯揭幕戰由東方對傑志。（資料圖片／袁志浩攝）

值得一提，今季旺角大球場屬東方與理文的港超聯「主場」，而早前曾屬意啟德青年運動場的傑志，據了解未獲啟德體育園回覆球場可使用日期，暫獲足總安排在部份主場賽事「進駐」旺角場，分別10月26日的首次主場比賽，與11月29日第10周聯賽。

然而「藍鳥」首階段其餘7場主場比賽，都會在明年1月完成翻新的將軍澳運動場上演。消息指，傑志聯賽主場或仍有變動，球會依然會爭取使用啟德青年運動場。

2025/26年度港超聯球隊「主場」：



大埔：大埔運動場

理文：旺角大球場

東方：旺角大球場

傑志：旺角大球場／將軍澳運動場

冠忠南區：香港仔運動場

九龍城：深水埗運動場

標準流浪：青衣運動場

高力北區：北區運動場

港會：香港足球會足球場

東區：小西灣運動場



新季傑志會以旺角大球場與將軍澳運動場為聯賽主場。（資料圖片／袁志浩攝）

至於次階段的「中立場」比賽場地，「爭標組」比賽會使用旺角大球場、將軍澳運動場、深水埗運動場及大埔運動場；「挑戰組」比賽會使用：青衣運動場、將軍澳運動場、深水埗運動場、大埔運動場。

東方上季高舉足總盃，連同高級組銀牌，成為雙冠王。（資料圖片／廖雁雄攝）

另外，據悉今季仍會舉辦高級組銀牌、聯賽盃與足總盃，當中銀牌、聯賽盃有望在9月國際賽期率先展開，足總盃則在12月下旬舉行首圈賽事。

銀牌決賽暫定於明年年初三上演，屬賀歲戲碼；而聯賽盃與足總盃決賽，就分別暫定於4月初及5月底舉行，詳情有待足總公布。

2025/26年球季港超聯重點賽程：



2025年

8月29日

東方 Vs 傑志

時間：08：00pm

地點：旺角大球場



8月30日

理文 Vs 大埔

時間：06：30pm

地點：旺角大球場



9月20日

理文 Vs 傑志

時間：04：00pm

地點：旺角大球場



10月18日

大埔 Vs 傑志

時間：03：00pm

地點：大埔運動場



10月26日

大埔 Vs 東方

時間：03：00pm

地點：大埔運動場



12月14日

東方 Vs 大埔

時間：06：00pm

地點：旺角大球場



2026年

1月17日

大埔 Vs 理文

時間：03：00pm

地點：大埔運動場



1月24日

理文 Vs 東方

時間：03：00pm

地點：旺角大球場



1月25日

傑志 Vs 大埔

時間：03：00pm

地點：將軍澳運動場



2月14日

傑志 Vs 理文

時間：06：00pm

地點：將軍澳運動場



2月28日

東方 Vs 理文

時間：06：00pm

地點：旺角大球場



3月21日

傑志 Vs 東方

時間：03：00pm

地點：將軍澳運動場



4月18日、19日、25日、26日、5月2日、3日、9日、10日、17日

爭標組賽事

時間：待定

地點：旺角大球場／將軍澳運動場／深水埗運動場／大埔運動場

