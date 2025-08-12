世界運動會2025︱意大利定向選手逾30度高溫作賽暈倒 4日後離世
意大利運動員迪貝托利斯（Mattia Debertolis）上周五出戰世界運動會定向項目期間暈倒，事發4日後離世。
意大利29歲定向選手 30度高溫作賽下暈倒
29歲的迪貝托利斯，代表意大利出戰在中國成都上演的世界運動會，上周五參加定向項目期間，被大會工作人員發現不醒人事，延至周二（12日）離世。世界運動會發出的聲明指出，迪貝托利斯「即使已即時獲得中國頂尖醫療機構的醫護人員專業治理，他經已離世」，暫時未知迪貝托利斯的死亡原因。
迪貝托利斯周五參加男子中距離定向項目決賽，在超過攝氏30度高溫下作賽，他在比賽中途暈倒。根據官方紀錄，他是今次決賽中12位「未能完成賽事」的選手之一。賽事共有40位選手參加，瑞士選手Riccardo Rancan以45分22秒封王，香港有兩位代表參賽，馬樂軒得第28名，另一選手區皓翹則未能完成賽事。迪貝托利斯是位經驗相當豐富的定向運動員，是意大利隊在2022年定向世界盃決賽獲得第5名的成員。
獲大會即場救治 4日後離世
迪貝托利斯由童年時代開始，已經活躍地參與定向、越野滑雪和足球三項運動，他熱愛探索和尋找定向點，讓他最終選擇往精英定向運動發展。他不止是位出色的運動員，本身也是個土木工程師，他生前在瑞典的IFK Lidingö定向會參與定向運動，同時正在斯德哥爾摩的大學攻讀博士學位。
國際定向協會（IOF）會長荷路維（Tom Hollowell）向迪貝托利斯親友送上慰問，並表示：「我無法用文字來描述他悲劇地失去生命的傷感」，並鼓勵全球定向社群一起懷念他。
