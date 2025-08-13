足球轉會︱利物浦洽購兩中堅　盡攬水晶宮隊長及雲迪積克接班人

今夏已花費逾2.5億英鎊增兵的利物浦，收購行動尚未完結，從一系列季前熱身賽到社區盾，紅軍在中堅位置人腳明顯不足。最新消息指他們正同時洽購兩個球員。



利物浦新兵域斯、費林邦。（路透社）

利物浦豪花逾2.5億英鎊 仍有大量「彈藥」增兵的理由

利物浦今夏已花2.56億英鎊增兵，當中單是德國國腳域斯（Florian Wirtz）一人便花去1.16億英鎊，創下英超轉會費紀錄。金額看似高昂，其實紅軍同時已賣出7個球員，獲得1.89億英鎊收入，因此目前淨開支實為6700萬英鎊，尚有大量「彈藥」在手。

隊長雲迪積克近日呼籲球隊買前鋒，不知是有心定無意，不過球隊目前板凳深度最不足的是中堅位置。出售昆沙之後，一隊陣中只得雲迪積克、干拿迪及祖高美斯3位正宗中堅，雲迪積克已經34歲，體能和速度已無法跟全盛期相比，祖高美斯傷患頻繁，而干拿迪的合約只餘最後一年，新約尚未傾妥，因此轉會窗關閉前最迫切要買人的位置正是中堅。

水晶宮隊長馬克古希（Marc Guehi）。（Getty Images）

水晶宮主席「認輸」 紅軍3500萬英鎊買古希

整個夏天，利物浦都在追逐水晶宮隊長馬克古希（Marc Guehi），然而水晶宮傳聞叫價企硬4000萬英鎊以上，甚至是5000萬英鎊，利物浦拒絕加碼下陷入膠著。

但近日他們上訴失敗篤定只能降格踢歐協聯之下，主席巴利殊承認，為免古希明年夏天約滿「人財兩失」，可能被迫賣走他。紐卡素去年夏天曾開到6500萬英鎊，水晶宮仍拒絕放人，巴利殊認為「現在的情況已經不再相同」，無奈接受要以較低價錢放人。當時水晶宮希望以新合約留住古希，可是遭到拒絕。

帕爾馬中堅利安尼（𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐢）。（Getty Images）

同時正洽購18歲「雲迪積克接班人」

「轉會達人」、意大利足球記者羅曼奴消息指，利物浦希望同時簽入古希以及意大利18歲中堅利安尼（𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐢）。目前利物浦已跟水晶宮洽購，羅曼奴更稱，有關古希的轉會「利物浦已接近跟水晶宮達成協議，出價總值3500萬英鎊」。

與此同時，紅軍亦向帕爾馬洽購利安尼。這位18歲意大利小國腳身高達1.95米，與雲迪積克相同，他同樣是身材高大而靈巧，頭槌出色，據報利物浦準備以3000萬歐元（約2600萬英鎊）收購。2023年仍在效力帕多瓦的利安尼曾受訪，當時只得16歲的他說：「我從雲迪積克及史摩寧身上獲得啟發」。他一度盛傳最大機會轉投國際米蘭，如今有機會跟仰慕的前輩做隊友，羅曼奴宣稱他已同意到利物浦，並指紅軍無意把他外借，會直接晉身一隊。

利物浦今夏收購：2.56億英鎊︱賣人收入：1.89億英鎊

淨開支：6700萬英鎊

利物浦2025/26夏季轉會窗：

新加盟：域斯（Florian Wirtz, 1.16億英鎊）、艾傑迪基（Hugo Ekitike，6900萬英鎊）、卻基斯（Milos Kerkez，4000萬英鎊）、費林邦（Jeremie Frimpong, 2950萬英鎊）、彼斯（Ármin Pécsi，150萬英鎊）、活特文（Freddie Woodman，免費）



已出售：路爾斯迪亞斯（6550萬英鎊售予拜仁慕尼黑）、紐尼斯（4600萬英鎊售予希拉爾）、昆沙（3500萬英鎊售予利華古遜）、基利靴（約1800萬英鎊售予賓福特）、摩頓（Tyler Morton，1300萬英鎊售予里昂）、阿歷山大阿諾特（提早放人予皇馬獲840萬英鎊）、菲臘斯（Nat Phillips，300萬英鎊售予西布朗）



森美卡斯傳或投森林。（路透社）

左閘森美卡斯或投森林

利物浦今個夏天的操作，簡直可以用「貨如輪轉」來形容，暫時加入6人，賣出7人，古希和利安尼很大機會來投，伊沙克轉會僵局結果難料，主帥史諾跟基艾沙商討後很大機會留下來。而近日傳出諾定咸森林有意收購左閘森美卡斯，這個位置利物浦已有卻基斯和羅拔臣，料森美卡斯離隊機會甚高。