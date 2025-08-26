張家朗香港故宮打表演賽鬥法國名將　港台電視32今晚現場直播

由本地慈善組織「青途」舉辦的「劍萃古今 . 躍動全運」，周二（26日）晚上在香港故宮文化博物館大堂上演，香港奧運雙金得主張家朗將與法國名將拿霍特（Enzo Lefort）碰頭，在香港故宮進行表演賽，港台電視32將會現場直播。



青途為全運會造勢舉行一連串活動。（資料圖片／廖雁雄攝）

張家朗本月底故宮打表演賽 與法國名將重演奧運對決為全運造勢

第十五屆粵港澳全運會將在今年11月舉行，本地慈善組織「青途」舉辦一連串活動，為全運會造勢，當中「劍萃古今」是重頭戲，邀請到香港三代劍手一同獻技，包括奧運雙金得主張家朗﹑佩劍大師兄林衍聰及女子重劍新星李玟慧﹑陳海琳，大會同時邀請法國男子花劍名將拿霍特與北京奧運男子佩劍金牌仲滿，一同在香港故宮獻技。

仲滿與拿霍特日前抵港，兩人與林衍聰一同欣賞故宮博物館的劍擊相關展覽，其後再品嘗本地的茶餐廳。

張家朗在8月底將與法國名將拿霍特重演奧運對決。（FIE Facebook）

今次在香港故宮博物館進行表演賽，獲邀人士能夠在現場欣賞3名奧運金牌得主獻技，港台電視32亦設有現場直播，一同欣賞巴黎奧運8強翻版戰。

33歲的拿霍特是法國花劍的代表人物，這名在法屬圭亞那出生的劍手，曾經四度代表法國出戰奧運會，更在東京奧運摘下團體金牌，而拿霍特亦兩度在世界錦標賽個人賽封王。拿霍特力爭在巴黎主場贏奧運金牌，惟8強戰不敵張家朗，二人3度在巴黎交手也由張家朗勝出。拿霍特在巴黎奧運後一直休息，整季未有參加任何國際賽。

拿霍特（右二）在巴黎奧運為法國隊在團體賽摘下銅牌。（資料圖片／Getty Images）

「劍萃古今 . 躍動全運」劍擊表演賽



日期：2025年8月26日晚上7時15分

地點：香港故宮文化博物館大堂

參賽劍手：李玟慧﹑陳海琳（女子重劍）﹑林衍聰﹑仲滿（男子佩劍）﹑張家朗﹑拿霍特（男子花劍）

電視直播：港台電視32現場直播

