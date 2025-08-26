張家朗香港故宮表演賽再挫法國名將　江旻憓客串任裁判

香港奧運雙金得主張家朗與法國名將拿霍特（Enzo Lefort），上一次交手在巴黎大皇宮，兩人今日（26日）在香港故宮文化博物館舉行的「劍萃古今 . 躍動全運」國際劍擊表演賽中，重演奧運8強戰翻版，結果張家朗再度擊敗老對手。



香港故宮文化博物館今晚舉行劍擊表演賽。（夏家朗攝）

由本地慈善組織「青途」舉辦的「劍萃古今」，是為全運會造勢的重頭戲，邀請到香港三代劍手一同獻技，包括奧運雙金得主張家朗﹑佩劍大師兄林衍聰及女子重劍新星李玟慧﹑陳海琳，大會同時邀請法國男子花劍名將拿霍特與北京奧運男子佩劍金牌仲滿，一同在香港故宮獻技。

今次是香港故宮文化博物館首辦體育相關的活動，財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強等都是座上客。今次表演賽在故宮博物館大堂上演，今次活動不設公開售票，約200名現場觀眾可一睹三名奧運金牌劍手的英姿。

巴黎奧運金牌得主江旻憓客串擔任裁判。（夏家朗攝）

今次表演賽除了宣傳全運會，同時希望更多港人懂得如何欣賞劍擊，大會特意安排前花劍港將、國際裁判朱詠康擔任評述。兩名女子重劍新星李玟慧及陳海琳打頭陣，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓驚喜現身，為兩名師妹擔任裁判，陳以15：13勝出，江旻憓賽後表示十分支持兩名師妹，並祝願在場的每一位身體健康。

兩名退役的佩劍老大哥林衍聰與仲滿緊接登場，並由港將陳樂熹任裁判，兩人戰至14：14，林衍聰最後一劍打空被對手「單燈」，以14：15告負，而佩劍明快的節奏同時炒熱現場氣氛。

林衍聰與仲滿上演2017年全運會8強翻版戰。（夏家朗攝）

張家朗與拿霍特的大戰壓軸登場，今仗由楊子加擔任裁判。畢竟是表演賽，兩人打得放鬆，張家朗被拿霍特逼落底線，險些跌落台，但友誼第一，比賽第二，結果張家朗在主場以15：12再次擊敗拿霍特，由巴黎大皇宮贏到香港故宮，家朗笑言與拿霍特交手感覺既熟悉又陌生，兩人上次交手正是上年的巴黎奧運。

張家朗與拿霍特交手。（夏家朗攝）

張家朗賽後與一眾劍手接受訪問，家朗表示首次造訪香港故宮，直言感覺新奇，並大讚場地做得十分好。蔡俊彥早前在世界錦標賽封王，張家朗直言替隊友感高興，同時為香港劍擊再寫新章，隊中的良性競爭有助互相進步，希望繼續以生涯「大滿貫」為目標。

完成上季後，張家朗曾經發文表心跡，透露自己巴黎奧運後身心俱疲，他坦言如今休季先專注休息，關於新賽季都未想太多，「上季從成績來看尚算穩定，多站打入8強及兩次上頒獎台，但直至季尾時確實有點疲累，從備戰巴黎奧運日積月累，狀態有點起伏，如今趁休季先好好休息、調整，假期過後再與Greg（港隊花劍教練）討論新賽季部署。」

畢竟是表演賽，兩人顯得十分放鬆。（夏家朗攝）

香港隊花劍教練Gregory Koenig也是座上客之一，他指張家朗兩度奧運登頂後，同樣面對不少問題，他認為家朗需要時間去調整，「奧運金牌是不少運動員的夢想，當你達成兩次後，實在需要一點時間尋找新目標，或許是一、兩年，然而大家都知道，準備奧運是一段艱難的旅程。」Greg直言不想給予張家朗太多壓力，等待他休假後再討論今季去向。

香港未來一年將先後舉辦全運會及世界錦標賽，港隊花劍如今擁有張家朗、蔡俊彥兩大星將，Greg當然希望港隊團體在主場有好成績，「我們擁有奧運金牌及世界冠軍，我當然希望在全運會個人及團體皆有獎牌，最好是金牌。若果我們團體能在明年的世錦賽主場奪獎，已經心滿意足，若成為世界冠軍更十分瘋狂。」

香港隊花劍教練Greg。（趙子晉攝）