港足對斐濟免費直播連結　泰王盃季軍戰　一年內第二度交手

香港足球代表隊應邀到泰國北碧府參與泰王盃。港隊周日（7日）香港時間下午5時會於季軍戰迎戰斐濟。



免費直播平台：港台電視32、RTHK TV app、港台電視網站、港台電視YouTube

港台電視網站：https://www.rthk.hk/tv

港台電視YouTube：https://www.youtube.com/rthk

9月7日

16：50 直播 香港 對 斐濟

20：50 直播 泰國 對 伊拉克



港足上周四（4日）在泰王盃首戰雖憑安永佳十二碼先開紀錄，但之後被伊拉克反勝落入季軍戰，斐濟就在另一場四強以0：3不敵東道主泰國。

港隊去年9月7日曾作客斐濟踢成1；1，當時入球的是前鋒安永佳，今次是一年內第二次交手。目前斐濟世界排名第150位，香港則排第147位。

港足去年作客逼和斐濟，捧起斐濟三角賽冠軍。（香港足總提供）

泰王盃｜賽程

9月7日 17:00 （香港時間)

季軍戰 香港對斐濟

9月4日 21:00 （香港時間)

冠軍戰 泰國對伊拉克

*全部比賽均於泰國北碧府中央運動場上演

港足下月會再戰亞洲盃外圍賽。（資料圖片）

香港足球代表隊為出戰泰王盃決選23名球員，兩名中超球員茹子楠與孫銘謙缺陣，名單如下：

守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）



後衛：亞歷斯祖（上海海港）、周緣德（河南酒祖杜康）、杜度（理文）、陳晉一（上海申花）、費蘭度、尼高拉斯（大埔）、勞烈斯（延邊龍鼎）、賓紀文（深圳青年人） 、鐘樂安（東區）



中場：陳俊樂（傑志）、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、顏卓彬（大埔）



前鋒：祖連奴（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、洛迪古斯（東方）

