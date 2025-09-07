港足對斐濟免費直播連結 泰王盃季軍戰 一年內第二度交手
撰文：袁志浩
出版：更新：
香港足球代表隊應邀到泰國北碧府參與泰王盃。港隊周日（7日）香港時間下午5時會於季軍戰迎戰斐濟。
免費直播平台：港台電視32、RTHK TV app、港台電視網站、港台電視YouTube
港台電視網站：https://www.rthk.hk/tv
港台電視YouTube：https://www.youtube.com/rthk
9月7日
16：50 直播 香港 對 斐濟
20：50 直播 泰國 對 伊拉克
港足上周四（4日）在泰王盃首戰雖憑安永佳十二碼先開紀錄，但之後被伊拉克反勝落入季軍戰，斐濟就在另一場四強以0：3不敵東道主泰國。
港隊去年9月7日曾作客斐濟踢成1；1，當時入球的是前鋒安永佳，今次是一年內第二次交手。目前斐濟世界排名第150位，香港則排第147位。
泰王盃｜賽程
9月7日 17:00 （香港時間)
季軍戰 香港對斐濟
9月4日 21:00 （香港時間)
冠軍戰 泰國對伊拉克
*全部比賽均於泰國北碧府中央運動場上演
香港足球代表隊為出戰泰王盃決選23名球員，兩名中超球員茹子楠與孫銘謙缺陣，名單如下：
守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）
後衛：亞歷斯祖（上海海港）、周緣德（河南酒祖杜康）、杜度（理文）、陳晉一（上海申花）、費蘭度、尼高拉斯（大埔）、勞烈斯（延邊龍鼎）、賓紀文（深圳青年人） 、鐘樂安（東區）
中場：陳俊樂（傑志）、黃威 (理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、顏卓彬（大埔）
前鋒：祖連奴（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、洛迪古斯（東方）
