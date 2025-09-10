羽毛球香港賽｜港隊10後學界小將挑戰世界　與頂級球手對戰獲益多

「如此年輕的組合能參加超級500的大賽，對她們是很好的經驗。」日本女雙的五十嵐有紗與志田千陽晉級16強後，對於香港公開賽首圈的對手——年僅13歲的歐陽穎芝與15歲的葉心悠，她們如此說道。

從學界賽場，如今在紅館挑戰世界賽，這對「10後」的港隊小將直呼神奇，並指更想在主場好好表現自己。



羽毛球香港賽港隊出擊賽程＋戰果一覽

今年度的世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽，香港隊派出精銳盡出，當中不乏年青小將，女雙的歐陽穎芝／葉心悠是其中一對，兩人均屬「10後」，歐陽雅芝在2011年出生，仍未生日的她只得13歲，拍檔15歲葉心悠則是2010年出生。

15歲的葉心悠（左）與13歲的歐陽穎芝今年初戰香港公開賽。（夏家朗攝）

歐陽穎芝／葉心悠在香港公開賽女雙資格賽對上另一對年青組合陳鵬妮／湛雯淇，結果直落兩局擊敗隊友，取得首次正賽圈席位，越級挑戰由兩名奧運獎牌得主組成的日本女雙志田千陽／五十嵐有紗。

羽毛球香港賽｜志田千陽偕新拍檔輕取港隊小將 甜笑報答球迷支持

日本女雙兩名球手均是奧運獎牌得主，五十嵐有紗指今次賽事是對兩名港隊小將的重大經驗。（夏家朗攝）

這對首戰國際賽的港隊「10後」組合，兩人年紀總和與志田的年紀一樣，經驗上當然不及對手。這對港隊組合開賽連取3分，畢竟對方在能力、速度上皆佔優，面對對方的速度，歐陽穎芝／葉心悠多次失誤，以3：11進入技術暫停，然後以8：21先輸一局。第二局戰情相若，上半局被拉開雙位數差距，結果再負一局10：21，22分鐘結束首次的香港公開賽之旅。

歐陽穎芝與葉心悠在香港公開賽首圈止步。（夏家朗攝）

對手志田與五十嵐先行步出球場，慣常地留在採訪區接受傳媒提問，歐陽穎芝與葉心悠面對傳媒問題，兩名學界女將顯得有點陌生，互相禮讓對方答問題，「難得在如此高水平的舞台打波，感覺很神奇，從小到大也會入場看香港公開賽，今次可以參賽體驗完全不同。」

歐陽穎芝過往通常出戰學界賽事。（資料圖片／趙子晉攝）

歐陽穎芝／葉心悠通常征戰學界舞台，今次越級挑戰國際賽，是她們生涯的重要里程碑，歐陽穎芝說：「我們在香港出生，希望在香港這個舞台打好自己。」身旁的葉心悠補充道：「有不少香港觀眾支持我們，很感動，尤其是我們這樣的年輕球員，第一次打這麼高級的賽事都十分高興。」兩名小將感激教練給予機會，讓她們可以見識世界，從觀眾變成參賽者。

志田千陽與五十嵐有紗是奧運獎牌得主，從電視直播變成對手，兩位港隊小將直言感受到差距，「與這種高水平球手對壘當然是學習，了解她們得球路、出線等，今仗感覺到世界級球手的差距，希望未來幾年可以和其他國家球手多打一點。」