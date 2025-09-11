羽毛球香港賽｜鄧謝配挫丹麥闖8強　自覺迷失與新教練仍需磨合

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，成為今年香港公開賽的港隊獨苗，「鄧謝配」今晚（11日）再度在紅磡香港體育館登場，看台歡呼聲一如以往熱烈，結果這對香港組合以21：16、21：19擊敗對手，晉級8強。



港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪再度在紅館主場登場，香港公開賽首圈與馬來西亞組合黃天啟／林秋仙打足三局，「鄧謝配」落後一局下反勝晉級，今晚與丹麥組合維斯達格／畢姬絲汀爭入8強，雙方過往未曾碰頭。

羽毛球香港賽｜鄧謝配反勝過關感謝球迷支持 李卓耀首圈憾負

鄧謝配周四晚上登場，紅館同樣是氣氛熾熱。（廖雁雄攝）

鄧俊文、謝影雪緊接中國男雙梁偉鏗／王昶在一號場登場，當紅館約7成球迷聽到鄧謝配的名字時，歡呼聲此起彼落。身高1米87的維斯達格扣殺力量強勁，鄧謝配初段被牽制稍為落後，丹麥組合其後失誤增多，鄧謝配以11：10反超前進入技術暫停，對手失誤有增無減，鄧、謝休息後連取5分，打出一段8：0攻勢。鄧謝配愈戰愈勇，即使對方連環重板扣殺，他們逐一化解危機，最後逼使對方打出界，獲得全場歡呼，鄧謝配以21：16先拔頭籌。

羽毛球香港賽港隊主場出擊賽程＋戰果一覽

面對丹麥組合強攻，鄧謝配逐一化解危機。（廖雁雄攝）

+ 1

鄧謝配在換場後大部分時間領先，一直維持2至3分優勢，當愈接近勝利，紅館的氣氛愈熾熱，每當分數追近時，觀眾自發高呼：「鄧謝加油」，為兩名港將打氣，即使後段曾經追至1分落後，鄧俊文提醒拍檔要冷靜，結果鄧謝配頂住壓力，以21：19再下一城，晉身8強，將與印尼組合亞南／賈米爾碰頭。

鄧、謝完場步出採訪區，羽總的工作人員超前部署，早已準備紙巾，鄧俊文笑言：「今日唔使！」謝影雪坦言昨日釋放情緒後，今日發揮比上場好，「今日放鬆一點，已比昨天好很多，可能之前情緒一直抑壓着，昨日抒發過後就好一點，但這依然並非我們的最佳狀態。」

鄧謝配。（廖雁雄攝）

黃綜翰上年坐正港隊總教練一職後，香港隊教練團大換血，曾執教日本「東渡配」的顏瑋宏及前馬來西亞國家隊男雙助教陳斌生先後加盟港隊。雖然鄧謝配今年曾贏得亞洲冠軍，但謝影雪直言有問題仍未解決。

「港隊來了很多很出色的教練，他們教我很多新東西，我們也知道大家的不足之處，或許技術上、能力上未達到他們要求，所以我們都有點迷失，現時還未找到方向，都是一步一步來，盡我們最大努力去解決問題。」謝影雪表示，身邊的鄧俊文認同拍檔，現時先應付比賽，希望在比賽中找到自己特色，然後再與教練溝通調整。

鄧謝配順利晉級，與教練陳斌生、顏瑋宏擊掌慶祝。（廖雁雄攝）

鄧謝配第二局末段比較心急，出現較多失誤，俊文及時提醒拍檔，他直言提醒對方、同時提醒自己：「我叫阿雪慢慢打，同時都向自己說，大家都好想贏，而且我們一直都領先，其實對方才是心急的一方，幸好最後我們的心『定得住』，順利贏下來。」鄧俊文續說，即使與最佳狀態有距離，仍希望盡最大努力「有幾遠打幾遠」，盡力留到星期日的決賽。