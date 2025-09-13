台維斯盃︱黃澤林主場輕鬆取勝　維園一片紅海　港隊領先烏茲別克

香港球手黃澤林主場出戰台維斯盃，代表香港在首場男單賽事對烏茲別克球手，最終在一片紅海與打氣聲下，Coleman輕鬆以直落兩盤6：3、6：2贏波，為港隊領先場數1：0。



香港男子網球隊今（13日）在維多利亞公園網球場出戰台維斯盃，於世界II組迎戰烏茲別克，賽事分單、雙打共五場比賽，而勝出場次較多的一方晉級明年2月的世界I組附加賽。

黃澤林代表香港出戰台維斯盃。（袁志浩攝）

港隊首日先由「一哥」黃澤林（Coleman）出戰首場單打，迎戰烏茲別克球手福明（Sergey Formin）。Coleman近期因打入美網32強而再度人氣急升，賽前免費門票在開放登記15分鐘後已一掃而空，即使是周六早上11時，可容納約3600名觀眾的主場館近八成滿，球迷冒炎熱天氣撐場。

黃澤林的歡呼聲全隊最高。（夏家朗攝）

不少球迷身穿港足球衣或球迷組織的打氣Tee入場，大會也派發印有「Team Hong Kong」的紅色衫，大部份觀眾都即場換上，令維園網球場形成一片紅海，賽前更用紙牌砌出「GO HK」圖案。

賽前大會安排球迷用紙牌砌出「GO HK」圖案。（袁志浩攝）

黃澤林賽前與隊友們圍圈手壘手振奮士氣，這位新星是現場觀呼聲最高的香港球手，球迷不時高呼「Let's go Coleman, Let's go」、「澤仔加油」、「頂住呀」、「好波」等打氣字句，大會也安排鼓手駐場，在局與局之間擊鼓，讓球迷配合節奏拍掌。

雖然第一局已要打至「刁時」，但黃澤林用Ace拿下這局。次局他獲破發機會，正手抽擊時陪隨一聲「Come on」，終落點刁鑽得分；這局結果他破發成功，領先局數2：0，即用單手示意觀眾為自己起哄。黃澤林與福明之後輪流被破發，第五局黃澤林打出4個Ace輕鬆贏出，最終以比數6：3拿下第一盤。

黃澤林振臂高呼。（夏家朗攝）

第二盤黃澤林首局經十多板來回後打贏爭持球，順利破發；福明這盤中段因受傷需要在場內治理，行動力受影響，他不時發球雙錯誤或打落網，向黃澤林送分。最終黃澤林再贏一盤6：2，助港隊場數領先1：0，港隊小將王子夫會緊接在次仗單打亮相。