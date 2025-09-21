400欄后轉項繼續無敵　麥洛蓮撰傳奇新篇章︱田徑世錦賽．人物誌

東京上演的世界田徑錦標賽天天精彩，兩大巨星以不同方式晉身史上最佳（G.O.A.T.）殿堂，杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）第14次刷新世界紀錄固然厲害，美國400米欄后麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）跳出舒適圈，轉攻400米一樣能奪金，而且在天雨路滑的不利因素下仍跑出史上第二最快成績刷新世錦賽紀錄，譜寫傳奇新篇章。



田徑世錦賽︱美國400米欄后麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）跳出舒適圈，轉攻400米一樣能奪金，並刷新世錦賽紀錄。（路透社）

400米欄贏盡錦標6破世績 今年毅然轉項

麥洛蓮4年內6次打破女子400米跨欄世界紀錄，最近一次是巴黎奧運決賽以50.37秒封后，當時足足較亞軍的同鄉Anna Cockrell快1.5秒，名副其實「贏到開巷」。

25歲已經累積4面奧運金牌（400米欄2次、4X400米接力2次），世錦賽亦在2022年贏過（2023年因傷沒有參賽），6次打破世界紀錄後，持續站在400米欄頂峰已無甚可挑戰，大概「無敵是最寂寞」，2025年開始她毅然放下熟悉而穩贏的強項，轉向400米挑戰。

田徑世錦賽︱麥洛蓮與巴黎奧運冠軍保蓮奴跑出史上女子400米第二及第三快成績。（路透社）

麥洛蓮：「踏出舒適圈收穫豐盛」

女子400米是田徑界其中一個保持最久的世界紀錄，1985年東德選手高爾（Marita Koch）跑出47.60秒，但一如捷克選手嘉杜捷露娃（Jarmila Kratochvílová）1983年寫下的800米世績，高爾跟當年的東德以至東歐選手同樣有服食禁藥之嫌，只是當年的科技未能查出。

好像麥洛蓮這樣轉項，在現今世代絕無僅有，「踏出我的舒適圈收穫豐盛」，今年26歲的麥洛蓮分享，「我渴望盡可能成為最全面的選手，而這是我給自己的其中一個挑戰，我希望以一個不同的方式站出來。」

田徑世錦賽︱麥洛蓮轉項400米一樣奪金，譜寫傳奇新一頁。（路透社）

洛杉磯經典場館LA Coliseum出戰400米帶來動力

「以一個從未試過的方式推動自己實在刺激，那是充滿挑戰，我為能走得多遠感到興奮。」事實上，麥洛蓮兼項參加400米傳聞已久，2024巴黎奧運未有發生，有望3年後在洛杉磯上演。

2028奧運第三度在洛杉磯舉行，洛杉磯LA Coliseum場館繼1932年及1984年後，第三度舉行田徑賽事，居住在當地的麥洛蓮將主場作賽，「能夠在Coliseum出戰是榮幸，那推動着我。」她並不急於求成，「我們要逐年逐年來，一天一天來，一步一步來……當然在我心底裏會記住這點並充滿期待。」

田徑世錦賽︱女子400米決賽8位跑手全在50秒內完成，獲譽「史上最精彩女子400米決戰」。（路透社）

「史上最精彩女子400米決戰」

她形容轉攻400米的這一年「極之好」，先在上月的美國錦標賽勝出，今屆世錦賽400米準決賽已寫下48.29秒的美國紀錄，繼而在兩日後的決賽與巴黎奧運冠軍保蓮奴（Marileidy Paulino）鬥得精彩。

二人表現各在千秋，麥洛蓮頭100米分段最快，保蓮奴在200米及300米更快追上來，鬥韌力的最後100米麥洛蓮跌速最少，終跑出47.78秒史上第二最快成績刷新已保持42年的世錦賽紀錄，保蓮奴以47.98秒獲亞軍，亦是女子400米史上第三快的時間，第8名的選手派絲（Nickisha Pryce）以49.97秒完成，決賽8位選手全部能跑入50秒內，為史上首次，因此今仗亦獲封為「史上最精彩400米對決」。此外，今仗場地濕滑下麥洛蓮仍能跑出47.78秒，外界預期她打破47.60秒的世界紀錄指日可待。

田徑世錦賽︱麥洛蓮不排除2028奧運兼玩400米及400欄。（路透社）

世人最期待畫面會否在2028奧運出現？

麥洛蓮賽後坦言，轉項時外界有不少質疑的聲音，她卻認為這個決定帶來新刺激和動力，對於400欄與400米之間的不同，她認為：「比起跨欄比賽，400米心理戰成份更大，跨欄講求步法，400米則涉及更多思考。」她承認，「賽跑時我會有點想念跨欄」，同時指出轉項有助提升心理質素，「它可以推動我成為一個更出色的運動員，在我以為自己不需要的部分成長。」

「我知道由400欄轉項400米有很多人懷疑我，但最終我對自己的訓練有信心，知道自己有能力做到。」今次世錦賽成功跳出舒適圈，2028奧運到底會選400米還是400欄，甚至兩者全部都要？「我們要商討一下2028奧運的比賽日程，或許我可以同時參加400米及400欄，這些項目之間我需要數日時間休息，兩個項目都非常艱難。」

密切留意麥洛蓮同時兼戰400米及400欄的「世人最期待畫面」，會否在洛杉磯奧運出現。

沒有麥洛蓮的女子400米欄，荷蘭的波爾（Femke Bol）順利以51.54秒勝出，衛冕成功，她開心之餘，賽前亦曾表達麥洛蓮缺陣的失望，「我很享受跟她比賽，因為機會很罕有，真是太可惜了」。

巴黎奧運女子400米欄決賽，麥洛蓮過最後一個欄的時候，身邊一個對手也沒有。（路透社）

田徑世錦賽︱麥洛蓮由400欄到400米女王地位不變。（路透社）

