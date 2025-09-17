田徑世錦賽︱Faith Kipyegon繼續無敵　1500米4度封后奠傳奇地位

肯雅中長跑女王傑耶干（Faith Kipyegon）再創傳奇新一頁，日本東京上演的2025世界田徑錦標賽，傑耶干在女子1500米第4度奪金，成為首位女跑手達到這成就，另一位能夠在1500米4次贏得世錦賽的跑手，是摩洛哥傳奇名將格魯傑（Hicham El Guerrouj ）。

正如她的名字Faith一樣，傑耶干向全世界女性證明，只要相信自己，成為媽媽後一樣能繼續創佳績。



田徑世錦賽︱肯雅中長跑女王傑耶干（Faith Kipyegon）1500米第4度封后，再創傳奇新一頁。（路透社）

長跑名將孕育地東非大裂谷成長

Faith Kipyegon生於一個大家庭，爸爸Samuel年少時是400米和800米跑手，媽媽Linah也曾接觸田徑，大她7年的姐姐Beatrice Mutai是10公里和半馬拉松專家，Faith在9個子女中排行第8，小時候首先接觸的卻非田徑，而是足球。

或許先玩什麼運動都不重要，Faith作為生於鄰近東非大裂谷（Great Rift Valley）一個村落農舍的孩子，從小習慣赤腳四處跑。家裏負擔不起鞋子，童年時她每天赤腳跑數公里到學校，「在肯雅，學校的位置都很遠，為準時返學你最後總是要跑。我昔日都是赤腳由我的村莊跑到小學。」

2011年Faith Kipyegon赤腳贏得少年越野世界錦標賽。（Ｘ）

昔日「赤腳大仙」年少成名 金牌滿身的中長跑奇才

直到上體育堂跑1公里比賽大勝20米，天份終在15歲那年被發掘，「2009年我正在讀中學，教練看到我，引領我開始跑手的生活方式。他給我正確的飲食和成為職業跑手的一切需要。」2010年16歲的她初登大舞台到波蘭參加世界越野錦標賽，對手幾乎都較她大2、3歲以上，這位「赤腳大仙」仍獲得第4名，協助肯雅獲得U20團體賽金牌。

1年後Faith再次赤腳出戰，順利勝出這項途程6公里的賽事，當上少年越野錦標賽世界冠軍。她開始兼戰田徑賽，數個月後穿上釘鞋參加在法國舉行的少年世界錦標賽，以4分09.48秒打破大會紀錄奪冠。升上成年組繼續大放異彩，2016、2020、2024連續3屆奧運稱霸1500米，「當我還是個小女孩的時候，已熱愛跑步，但我從未想過有天會成為奧運冠軍。」

2024巴黎奧運Faith Kipyegon在1500米第3度贏得奧運金牌。（Getty Images）

1500米難逢敵手 奧運3連霸世錦賽4金

她在世錦賽的戰績同樣輝煌，2013年初戰1500米得第5，2015年摘銀，2017、2022、2023及2025先後4次奪金，2023年還同時贏得5000米金牌，獲譽1500米距離史上最佳跑手。

她在2018年6月誕下女兒Alyn，2019年10月的世錦賽仍能僅次夏辛（Sifan Hassan）獲亞軍，她不斷宣揚「母親的力量」，鼓勵全球女跑手，「我知道一個女性放產假後的經歷，她們以為那是生活的終結，我想證明她們是錯的：那可以是你的將來，生涯的開端。」

誕下女兒愈戰愈強 不斷宣揚「媽媽的力量」

Faith直言，「那並不容易，但我身邊有我的教練、經理人、團隊成員及我的丈夫支持，他們真的相信我。」為產後復出，她足足要減去19公斤，「那不是一趟容易的旅程，需要大量精神力量，你所做一切都必須心理強大和勇敢。」

她在2019世錦賽後分享，「我給自己時間，花時間享受與Alyn共處的快樂時光」，之後「我用上很多時間訓練去減磅，以健身和運動操弗自己。」自2020年8月起，她可說是統治了1500米途程，21場比賽中勝出20場，一英里、3000米和5000米亦屢創佳績。

Faith Kipyegon產後努力減去19公斤，回復最佳競賽狀態。（IG）

3度刷新女子1500米世績

Faith Kipyegon當媽媽後愈戰愈強，2023年6月以3分49.11秒首度打破1500米世界紀錄，成為項目歷來首位突破3分50秒大關的女性，僅一星期後再以14分05.20秒意外刷新5000米世績。她的突破持續不斷，去年7月在巴黎奧運前在當地一個比賽跑出3分49.04秒，今年7月再跑出3分48.68秒，第3度打破女子1500米世界紀錄。

而在此之前，她還嘗試一項創舉，她在2023年以4分07.64秒寫下一英里世界紀錄，2024年6月她在贊助商安排下挑戰4分鐘內跑1英里的「人類極限」（Breaking 4），即使最終未能做到，仍以4分06.91秒跑出較世績更快的時間。

田徑世錦賽︱Faith Kipyegon一如巴黎奧運那樣攤開雙手衝線，贏得相當輕鬆。（路透社）

夏辛避戰未逢敵手 王者姿態攤開雙手衝線

同代最大競敵夏辛近年逐漸將重心轉移至馬拉松，夏辛為戰已在8月31日舉行的悉尼馬拉松，今年首度缺席世錦賽，Faith在1500米更無對手，今年世錦賽事故頻頻，兩個月前才打破世績的她自知狀態正勇足以衛冕，唯一就是要防範意外，「我只想在沒有推撞和倒地下舒服地跑，看到不少跑手跌倒令我有點怕。」

結果她順利由頭帶到尾，以3分52.15秒輕鬆奪冠，較得亞軍的同鄉、跑出個人最佳時間的伊禾爾（Dorcus Ewoi）快2.77秒，衝線一刻以王者姿態攤開雙手，她很清楚根本無對手追得上她。

田徑世錦賽︱Faith Kipyegon向世人證明當上媽媽亦能跑得更快。（路透社）

奪得第4面世錦賽1500米金牌，Faith Kipyegon說：「能夠衛冕贏得第4面金牌感覺很特別，（今年7月）打破世界紀錄後我跟自己說：『我要到東京衛冕』，我知道我可以在受控的情況下跑。2021年我在成為媽媽後，在這裏贏得奧運金牌，因此重回東京再次勝出，我可以向女兒展示我的新一面金牌。」

Faith Kipyegon向世人展示，無論是年過30或是當上母親，女性一樣可以在中距離跑得更快。她曾說過：「當上母親並未減弱我的野心」，而且說到做到，今屆這面金牌再次奠定她的傳奇地位，不過她在今屆賽事尚未完結，周四出戰5000米初賽，並在周六決賽力爭第6面世錦賽金牌，「這個運動啟發着我，我必須推動自己成為最優秀的。」