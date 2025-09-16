田徑世錦賽︱男子馬拉松肉眼難分勝負　金銀牌差距較百米飛人更少

世界田徑錦標賽男子馬拉松決賽，兩位跑手鬥到衝線一刻，最終二人的官方時間都是2小時09分48秒，要靠「影相」分勝負，0.03秒的差距決定金、銀牌誰屬，較今屆男子百米飛人的冠、亞軍之間的0.05秒更少。



田徑世錦賽︱男子馬拉松柏度斯（右）與單布（左）雙雙衝線。（路透社）

柏度斯進入運動場後一路佔優

今屆田徑世錦賽在日本東京舉辦，天氣炎熱潮濕，不利馬拉松選手發揮。或許因為這個因素，跑手大都不敢太進取，配速較為保守之下，比賽去到較後階段，領先集團仍未解散。

男子組戰至40公里仍有6人帶頭，最後一段代表德國的柏度斯（Amanal Petros）率先跑入國立競技場，坦桑尼亞跑手單布（Alphonce Simbu）及意大利的阿奧安尼（Iliass Aouani）緊隨其後。

田徑世錦賽．男子馬拉松︱柏度斯（Amanal Petros）率先跑入國立競技場，坦桑尼亞跑手單布（Alphonce Simbu）緊隨其後。（路透社）

單布不放棄教科書式壓線僅勝

三人距離相近，轉彎後阿奧安尼漸漸跟不上，單布仍跟在柏度斯身後，身材較高大的柏度斯一度看來有數個身位優勢，可是單布未放棄，衝線前最後數十步衝刺，單布一步步追上，柏度斯兩度擰轉頭望向右方。單布後勁凌厲，二人同步衝線，官方成績同為2小時09分48秒，肉眼難分勝負。

柏度斯全力飛身向前衝刺，繼而失平衡倒地，單布則如「教科書式」以胸口壓線，大會計時Seiko影相分高下，單布以0.03秒差距勝出，為坦桑尼亞贏得歷來首面世錦賽金牌。

大會計時Seiko影相分高下。（World Athletics官網）

柏度斯落敗很傷心 已8年無見媽媽

賽後單布憶述，「我跟自己說不要放棄，當我們進入運動場，我不確定能否獲勝。（衝線後）我不知道是否獲勝，但當我看到大會屏幕，看到自己的名字在成績最上方，感到如釋重負。」

落敗的柏度斯則稱，「我從未見過馬拉松出現這種情況，那就如100米賽事，衝線時我正在想着勝利，所以其中一部分的我感到很傷心。不過我必須接受，作為運動員就是要為明天學習，努力訓練繼續向前，並為銀牌感恩。」他將獎牌獻給母親，「我在厄立特里亞成長，已經超過8年無見過媽媽，那並不容易。現在已是晚上，但當她醒來時將會非常、非常自豪。」

+ 6

0.03秒分勝負 差距較男、女子百米飛人更少

今屆世錦賽男子馬拉松冠、亞軍差距只得0.03秒，實在非常誇張，甚至較今屆男、女子百米飛人的第一、二名均要少。

女子100米決賽美國的傑佛遜（Melissa Jefferson-Wooden）以10.61秒奪冠，較亞軍牙買加新星克萊頓（Tina Clayton）快0.15秒；男子100米決賽牙買加兩位跑手包辦頭兩名，施維爾（Oblique Seville）跑出9.77秒個人最佳成績封王，同鄉湯臣（Kishane Thompson）以9.82秒獲亞軍，兩者相距0.05秒。

田徑世錦賽．男子馬拉松︱單布與柏度斯官方成績同為2小時09分48秒，季軍阿奧安尼亦只較二人慢5秒。（路透社）

男、女子馬拉松賽事均競爭激烈

事實上今屆馬拉松賽事競爭非常激烈，單布與柏度斯0.03秒分勝負，季軍阿奧安尼亦只較二人慢5秒，以2小時09分53秒得第三名。單布與柏度斯實力接近，單布個人最佳成績為2小時04分38秒，去年12月在華倫西亞馬拉松創下，柏度斯則曾在2023年柏林馬拉松以2小時04分58秒刷新德國本土紀錄，直到去年被另一選手施哈圖（Samuel Fitwi Sibhatu）打破。

而較早前的女子組比賽同樣在末段猶如百米飛人般激烈，肯雅的謝普捷捷（Peres Jepchirchir）與埃塞俄比亞的艾絲花（Tigst Assefa）鬥到入「最後直路」，謝普捷捷以2小時24分43秒勝出，艾絲花僅以2秒之差獲屈居軍。