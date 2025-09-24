羽毛球韓國賽｜李卓耀激戰87分鐘挫陸光祖晉級 伍家朗首圈止步
撰文：趙子晉
出版：更新：
香港羽毛球今星期赴韓國水原，出戰韓國公開賽，今日（24日）多名單打港將登場，當中李卓耀與中國隊的陸光祖激戰87分鐘險勝過關，晉身第二圈。
港隊男單代表李卓耀惡鬥中國的陸光祖，往績上李卓耀較佳，首局雙方多次互換領先，戰至「刁時」李卓耀連失3分，以21：23落後一局。李卓耀第二局保持領先，即使中後段多次被追平仍然頂住壓力，以21：18扳回一城。李卓耀在決勝局中段連取6分，一度拉開差距，其後被陸光祖追平，更曾經反先，幸好李卓耀末段連取3分奠定勝局，激戰87分鐘驚險晉級，下圈將鬥印尼的法漢（Alwi Farhan）。
另一男單港將伍家朗鬥4號種子、印尼球手基斯迪，以直落兩局11：21、17：21落敗；女單代表馬子雪與中華台北的董秋彤爭出線，這名23歲港將首局以21：15先下一城，惟其後連輸6：21及14：21遭逆轉，而吳英倫及盧善恩則稍後登場。
網球．中國公開賽｜黃澤林惡鬥第84位球手 激戰近兩個半小時憾負港足︱亞洲盃外圍賽對孟加拉初選 外流兵近四成 一人仍無班落NBL總決賽｜香港金牛14分輕取長沙 3：1作客封王順利衛冕羽毛球中國大師賽｜鄧謝配力戰三局無緣4強 憾負世界冠軍組合世大運｜港隊奪佳績獲235萬獎金 陳顥樺姚鈞濤雙打締歷史信心增網球．成都公開賽｜黃澤林首圈中央場出戰 直落兩盤不敵日本球手羽毛球中國大師賽｜鄧謝配挫丹麥闖8強 下場鬥大馬世界冠軍組合NBL總決賽｜港將楊睿騏被啟德聲勢打動 「這是需要主場的原因」