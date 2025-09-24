羽毛球韓國賽｜李卓耀激戰87分鐘挫陸光祖晉級　伍家朗首圈止步

香港羽毛球今星期赴韓國水原，出戰韓國公開賽，今日（24日）多名單打港將登場，當中李卓耀與中國隊的陸光祖激戰87分鐘險勝過關，晉身第二圈。



李卓耀與陸光祖激戰87分鐘，險勝對手晉級。（資料圖片／夏家朗攝）

港隊男單代表李卓耀惡鬥中國的陸光祖，往績上李卓耀較佳，首局雙方多次互換領先，戰至「刁時」李卓耀連失3分，以21：23落後一局。李卓耀第二局保持領先，即使中後段多次被追平仍然頂住壓力，以21：18扳回一城。李卓耀在決勝局中段連取6分，一度拉開差距，其後被陸光祖追平，更曾經反先，幸好李卓耀末段連取3分奠定勝局，激戰87分鐘驚險晉級，下圈將鬥印尼的法漢（Alwi Farhan）。

另一男單港將伍家朗鬥4號種子、印尼球手基斯迪，以直落兩局11：21、17：21落敗；女單代表馬子雪與中華台北的董秋彤爭出線，這名23歲港將首局以21：15先下一城，惟其後連輸6：21及14：21遭逆轉，而吳英倫及盧善恩則稍後登場。