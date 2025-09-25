田徑U20東亞錦標賽周末灣仔運動場上演　港隊派79小將主場爭標

東亞U20田徑錦標賽今屆由香港成為東道主，9月27﹑28日一連兩日在灣仔運動場上演，香港隊派出79名小將爭逐各個組別的殊榮，與來自中國﹑日本﹑韓國﹑中華台北等地的好手一決高下。



香港隊主場出擊，並派出79名小將。（Facebook圖片）

東亞U20田徑錦標賽在2023年首度舉辦，當時在中國揚州市舉行，兩年後落戶香港，雲集中國﹑日本﹑韓國﹑香港﹑澳門﹑中華台北﹑蒙古的年青田徑好手爭奪殊榮。

田徑U20東亞賽將在今周末一連兩日在灣仔運動場上演，周六（27日）將決出男﹑女子的百米飛人，男﹑女子400米﹑男子110米跨欄等項目的金牌；周日（28日）僅得上午賽事，上演男﹑女子200米﹑800米及4X100米接力等賽事，男子200米香港紀錄保持者吳君浩亦將登場。

吳君浩（左）、賈慧儀（右）將代表港隊出戰。（資料圖片／高詩琦攝）

以東道主身份出戰的香港隊，今次派出79名運動員，力爭打破上屆2金1銀5銅的成績。此外，其他東亞參賽隊伍亦派出精英跑手，當中日本隊男子100米的清水空跳（Sorato Shimizu）最為矚目，此子年僅16歲，被稱為「日本最快高中生」，他在今年7月跑出10秒正奪冠，創下亞洲及日本的U20紀錄。

清水空跳今年7月跑出10秒正，創下U18世界紀錄。（Instagram截圖）

田徑U20東亞錦標賽香港隊名單



男子100米：郭俊廷﹑陳一樂﹑陳庭方

男子200米：吳君浩﹑古綽峰﹑梁靖恆

男子400米：黃佑楠﹑林皓壹﹑鄒凱添

男子800米：王諾弘﹑施鈞瀚﹑馬榕生

男子5000米：鍾德澤﹑郭誦軒﹑施心迪

男子110米跨欄：麥子正﹑梁偉鈞﹑符永奇

男子400米跨欄：鍾朗晞﹑劉潤田﹑曾文智

男子鉛球：黃健銘﹑吳思澎﹑蔡熊潤

男子鐵餅：吳思澎﹑張裕誠﹑袁傲朗

男子鏈球：黃子豪﹑周柏言﹑余德威

男子標槍：黃義騫﹑葉天正﹑黃光力

男子跳高：黎柏希﹑何澔維﹑許智文

男子跳遠：曾煜培﹑梁梓軒﹑楊文朗

男子三級跳：韋昌樂﹑梅樂弦﹑姚佐賢



女子100米：白凱文﹑庾沛怡﹑黃詠瞳

女子200米：邱蒨庭﹑李紫桃﹑徐穎恩

女子400米：徐穎恩﹑蔡思晨﹑鄒子蕎

女子800米：黃蘊祈﹑古樂妍﹑李紫瑤

女子5000米：陳柏延﹑鄺芷羽﹑文麗淇

女子100米跨欄：白凱文﹑鄔凱堯﹑楊寶儀

女子400米跨欄：黎紫晨﹑沈考翹﹑施鎂嫻

女子鉛球：譚安淇﹑鍾欣庭﹑張鎧恩

女子鐵餅：呂柏誼﹑王海遙﹑盧咏琳

女子標槍：鄺施愛﹑關恩懿﹑許鎧珈

女子跳高：梁雅賢﹑高明怡﹑胡芯攸

女子跳遠：賈慧妍﹑李曉頤﹑劉鎧盈

女子三級跳：周子雅﹑梁琬晴﹑劉鎂恩



男子公開組4X100米接力：郭俊廷﹑陳一樂﹑陳庭方﹑吳君浩﹑古綽峰﹑梁靖恆

女子公開組4X100米接力：白凱文﹑庾沛怡﹑黃詠瞳﹑李紫桃﹑張銚芝

混合公開組4X400米接力：黃佑楠﹑林皓壹﹑鄒凱添﹑徐穎恩﹑蔡思晨﹑鄒子蕎

