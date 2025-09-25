羽毛球韓國賽｜楊楊配負日本組合無緣8強 李卓耀傷出退賽
撰文：趙子晉
出版：更新：
韓國羽毛球公開賽，香港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖直落兩局不敵日本的廣上瑠依/保原彩夏；男單的李卓耀上仗觸傷右腳，決定退賽，次圈止步。
被列為今次賽事8號種子的港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖，首圈輪空直入16強，今日（25日）與日本的廣上瑠依/保原彩夏爭晉級。「楊楊配」首局大部分時間落後，中段一度力追至2分落後，惟依然以14：21落後，這對港隊組合第二局初段與對手互有領先，惜下半局被拉開比分，以16：21再輸一局，力戰49分鐘直落兩局告負。
李卓耀首圈與中國球手陸光祖激戰近1.5小時，最終險勝過關，但李卓耀在比賽後段疑似觸傷右腳，他決定退出次圈賽事，印尼球手法漢不戰而勝。
