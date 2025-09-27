英超｜韋斯咸解僱領隊樸達　前森林主帥紐奴接手

英超球會韋斯咸開季至今僅錄1勝4負劣排在尾二，會方忍無可忍在當地時間周六（27日）早上宣布解僱領隊樸達（Graham Potter）。

樸達在今年1月接過西班牙籍領隊盧柏迪古（Julen Lopetegui）帥印，當時與「鎚仔幫」簽約兩年半，跨季執教韋斯咸9個月至今，共25場賽事僅得6勝，終難逃被炒命運。

數小時後，韋斯咸公布紐奴接掌韋斯咸，成為新一任主帥。



樸達帶領韋斯咸開季至今僅一勝，難逃被炒命運。（Getty Images）

韋斯咸在本周英超賽事「守尾門」，周一深夜才作客愛華頓。在比賽前兩天的早上，韋斯咸會方發聲明確認樸達離隊。聲明指「去季下半季與今季開季的結果和表現一直不乎會方預期，董事會認為現在需要改變始能幫助球隊進步，提升聯賽排名。」

除樸達外，其教練團全部成員包括副領隊、一隊教練及兩名守門員教練亦同時離隊。韋斯咸同時表示，委任替代人選的程序正在「進行中」（underway）。英國天空體育早前報道，前森林和熱刺領隊紐奴（Nuno Espirito Santo）是熱門接手人選。

盛傳前森林主帥紐奴會接替樸達職位。（Getty Images）

韋斯咸去季中由樸達接手後表現平平，最終在第14位完季，與他接手時排名一樣，而今季開鑼至今5戰僅勝出一場。事實上，樸達勝率較盧柏迪古更差，不少球迷都指他接掌球隊後球隊是在退步，近8場主場賽未能取勝更令球迷大感不滿，除了在2月以後未能在倫敦球場享受勝利滋味外，球隊踢法亦令球迷大感不解。在樸達麾下的韋斯咸，容許對手作過多傳送而不作搶截，同時只打簡單直接足球，防守死球能力亦不濟，令球迷質疑樸達的領軍能力。