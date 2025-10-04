英超｜熱刺上下半場各入一球 2：1作客挫列斯聯
撰文：陳智深
英超周六早場由列斯聯主場迎戰熱刺。熱刺藉馬菲斯泰爾及古度斯上下半場各入一球，作客擊敗完半場前一度追平的列斯聯全取3分。
熱刺作客之下早段先聲奪人，反擊有力，中段更一段有反客為主壓過列斯之勢。戰至23分鐘，馬菲斯泰爾右路單騎突破射入，熱刺領先1：0。
失球球列斯如夢初醒搶回一些攻勢，至34分鐘，班頓艾朗臣門前接應傳中射門，被熱刺門將維卡里奧擋出，前鋒諾亞奧卡科伏兵門前執雞射成1：1，半場雙方以此比數返回更衣室。
下半場換邊後12分鐘，柏度樸路後場右路向前長傳，古度斯接應後乘對方失位，壓過對方守衛，推射左腳射近柱，助熱刺再度領先。最終熱刺作客2：1擊敗主隊列斯聯全取3分。
