香港對孟加拉免費直播連結｜今晚8點開波　亞洲盃外圍賽爭兩連勝

香港隊對孟加拉的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，將於今（14日）晚8時在啟德主場館舉行。香港隊對印度的現場門票已經售罄，預期現場會有約5萬名觀眾。

而港台會在三大平台免費直播賽事，包括港台電視32，港台網站及「RTHK電視」APP。根據港台電視32的節目表，電視台會由晚上7時45分起播放香港隊對孟加拉，至晚上10時30分。



香港隊對印度的港台32免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv

香港隊會再次於啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽。（資料圖片／夏家朗攝）

香港對孟加拉賽前形勢

在亞洲盃外圍賽第三圈，港隊被編入C組，同組對手有孟加拉、印度及新加坡，只有小組首名能夠晉級亞洲盃決賽周。港隊之前作客0：0打和新加坡、主場1：0擊敗印度，日前再作客4：3險勝孟加拉。目前港隊取得7分，排小組榜首，每組只有首名可以晉級決賽周，今場港隊對孟加拉是分組賽的第四輪比賽，也是港隊第二次在啟德主場館作賽。

港隊日前作客擊敗孟加拉。（ HKFA）

香港對孟加拉現場售票情況

港隊上次在啟德主場館對印度，創下42570名觀眾的入場人數紀錄，足總早前宣布，港隊對孟加拉的門票在開售後不足兩日已經售罄，今次入場人數有望再創新高。