香港對孟加拉免費直播連結｜今晚8點開波 亞洲盃外圍賽爭兩連勝
撰文：袁志浩
出版：更新：
香港隊對孟加拉的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，將於今（14日）晚8時在啟德主場館舉行。香港隊對印度的現場門票已經售罄，預期現場會有約5萬名觀眾。
而港台會在三大平台免費直播賽事，包括港台電視32，港台網站及「RTHK電視」APP。根據港台電視32的節目表，電視台會由晚上7時45分起播放香港隊對孟加拉，至晚上10時30分。
香港隊對印度的港台32免費直播連結：https://www.rthk.hk/tv
香港對孟加拉賽前形勢
在亞洲盃外圍賽第三圈，港隊被編入C組，同組對手有孟加拉、印度及新加坡，只有小組首名能夠晉級亞洲盃決賽周。港隊之前作客0：0打和新加坡、主場1：0擊敗印度，日前再作客4：3險勝孟加拉。目前港隊取得7分，排小組榜首，每組只有首名可以晉級決賽周，今場港隊對孟加拉是分組賽的第四輪比賽，也是港隊第二次在啟德主場館作賽。
香港對孟加拉現場售票情況
港隊上次在啟德主場館對印度，創下42570名觀眾的入場人數紀錄，足總早前宣布，港隊對孟加拉的門票在開售後不足兩日已經售罄，今次入場人數有望再創新高。
港足出發孟加拉備戰亞洲盃外圍賽 球員擔心衛生：只用樽裝水刷牙香港隊波衫外套10.11發售 每款每人限購一件︱附銷售點地址亞洲盃︱港足決選兩鬥孟加拉 有中超兵落選 門將無班落仍入圍亞洲盃︱香港對孟加拉門票售罄 購票平台致歉：成功付款一定有飛港足與國內智能電動車合作 獲贊助逾100萬 任達華：入場撐港隊亞冠盃2︱東方不敵南定全外援陣 葉鴻輝冀獲十大傑青有助港足田徑U20東亞錦｜港足小將馬榕生雙線發展 密集日程中力求進步