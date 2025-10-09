羽毛球北極賽｜楊雅婷楊霈霖挫印度輕鬆闖16強　伍家朗首圈止步

香港羽毛球隊遠赴芬蘭，出戰北極羽毛球公開賽，被列為女雙5號種子的楊雅婷／楊霈霖旗開得勝，直落兩局輕鬆擊敗印度組合，晉身16強，成為唯一晉級的港將。



港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖以5號種子身份出戰北極公開賽，首圈遇上印度組合Kavipriya Selvam／Simran Singhi，「楊楊配」今仗未受太大壓力，首局初段連贏7分，拉開優勢後以21：9先下一城，然後次局同樣贏得輕鬆，以21：13奠定勝局，32分鐘擊敗對手晉級，將與丹麥組合Simona Pilgaard／Signe Schulz爭入8強。

楊霈霖／楊雅婷輕取印度組合晉身16強，是唯一晉級的港將。（資料圖片／Getty Images）

港隊另一對女雙組合呂樂樂／曾曉昕挑戰中國組合張殊賢／鮑驪婧，結果以11：21﹑10：21告負。

港隊男單代表伍家朗與日本的西本拳太爭晉級，伍家朗首局初段領先，其後西本一口氣連取9分，以21：11先取一局，第二局氣勢同樣落在這名日本球手一方，以21：14再下一城，直落兩局擊敗伍家朗。