香港對孟加拉︱港足主帥被客隊傳媒「追擊」　信葉鴻輝可強勢回歸

香港足球代表隊周二（14日）於啟德主場館再迎戰孟加拉，港隊日前作客孟加拉，憑李小恆連中三元，以4：3絕殺對手，目前在小組兩勝一和排榜首，爭取以小組首名奪得唯一出線資格的形勢佔優。



不少孟加拉傳媒都有到港，並出席港隊賽前記者會，他們主要針對韋斯活日前作客時的言論提問。這位港隊主帥於作客一役前的記招，曾笑言假如孟加拉入籍兵、現英冠李斯特城中場查祖利（Hamza Choudhury）在港隊麾下，可能只會踢後備。

孟加拉球星查祖利。（HKFA）

孟加拉記者問韋斯活，現在會否視查祖利為「威脅」，因對方上場射入了一記罰球。韋斯活指向身旁的安永佳，並打趣道：「我以為是他入的（查祖利的罰球由安永佳改變方向頂入），否則我不太肯定射門會否入網，但這是不錯的罰球。」

他繼續笑言，「他的周薪有數萬鎊吧，絕對不差，可能比我少一點，但他曾在英超比賽，當然是有能力和頂級的。然而足球比賽不是一個人說了算，他也需要隊友幫忙，我不認為需要花太多篇幅去談論他。」

孟加拉傳媒追問韋斯活會否改變主意，即認為查祖利不該踢後備。韋斯活質疑對方當日是否在場，因自己明顯用開玩笑的方式去回答，「我們就是有點英式幽默。他可能會跟我一起踢吧，因為我們都在英超上陣過。」韋斯活最後認真回應：「他有能力，但這不是唯一選人的準則，我沒有跟查祖利一起訓練過，不了解他的性格，所以很難去回答。」

港足主帥韋斯活。（袁志浩攝）

另外，韋斯活在孟加拉時曾投訴當地訓練及比賽場地質素參差，但據孟加拉記者引述，客隊同樣認為在港訓練的草地情況不理想，問韋斯活為何「雙重標準」。

這位英籍主帥斬釘截鐵地說：「我能向你保證，孟加拉隊在這裏得到的（支援、硬件配套）比我們在孟加拉得到的好。孟加拉隊在比賽前三日在大埔運動場練波，這甚至超出了亞洲足協的要求（只需在比賽前兩日起提供場地），香港足總其實不必這樣做。而你們今天會在啟德訓練，草地質素很好，主教練甚至告訴我想調教場地溫度，我相信他根本不會投訴。」

葉鴻輝上仗完場後由職員扶，向香港隊球迷鼓掌致謝。（「香港力量」影片截圖）

把焦點轉回香港隊身上，港隊上場有隊長葉鴻輝因前十字韌帶撕裂退隊，補選了守門員伍瑋謙。韋斯活肯定了葉鴻輝在隊中的貢獻，「他總是很準時，很好地展示自己的能力，場上會大叫提醒隊友，是可靠的領袖。他可能沒經歷過這麼長時間的養傷，但我相信他會更強地歸來，像傑志守門員（王振鵬）已41歲，仍能在港超打滾。」

韋斯活同時表示，自己十分信任二號守門員謝家榮，並再度發揮其英式幽默，「他在孟加拉那場比賽中，很有自信地接住了傳中球，他從來不缺自信，我相信半個蘭桂坊的人都會告訴你這點。他同樣可靠，他明天會領導我們的後防線。」至於沒有隨港隊作客的孫銘謙與費蘭度，今日都有隨隊練習，韋斯活稱會視乎明早情況，再決定是否把他倆納入比賽名單。

費蘭度（左）與孫銘謙都有隨港隊訓練。（袁志浩攝）

另外，港隊射手安永佳6月時因受傷，沒有在對印度時上陣，今次他有望首度於啟德主場館穿上港隊球衣比賽，「我十分期待，我從來沒想過香港觀眾是營造出這種氣氛，我很榮幸明天有這個機會去圓夢，希望可以在滿場觀眾去比賽。」他又稱孟加拉的實力比想像中高，自己會做好準備去挑戰對方防線，助港隊再取勝仗。