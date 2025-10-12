香港對孟加拉新手必睇懶人包　紀念品、打卡位、打氣歌、球隊資訊

香港對孟加拉的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，是香港足球代表隊第二次在啟德主場館作賽，新場館效應下門票再次售罄，本文為大家提供觀賽前必讀資訊，讓大家看得更投入。



香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽

賽事介紹

這場亞洲盃外圍賽第三圈的C組賽事，由香港隊在主場對孟加拉國家隊。C組球隊除香港和孟加拉，還有印度和新加坡，之前已舉行三場分組賽，3月時香港作客新加坡賽和0：0，6月港隊主場1：0擊敗印度，上周四（9日）港隊作客憑李小恆後備上陣連中三元，以4：3險勝孟加拉，暫時得7分排小組榜首。（獲勝得3分、和波獲1分、輸波零分）。

亞洲盃是四年一度、亞洲最高級別的代表隊賽事，所有參賽球隊都以國家或地區協會為單位。港隊今次踢的亞洲盃外圍賽，是爭奪2027年在沙特阿拉伯舉行的亞洲盃決賽周的資格。

決賽周共有24個參賽名額，有18個名額已在首兩圈外圍賽落實，來到第三圈，香港隊需要在小組獲得第一名，才可以繼2024年後，再一次打入亞洲盃決賽周。

港隊6月首次在啟德主場館出戰，以1：0擊敗印度，4.2萬名球迷營造出一片紅海。（資料圖片／夏家朗攝）

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽

球隊資訊

香港隊

世界排名：146

主教練：韋斯活（英國）

港隊近一年踢過17場賽事，共得10勝4和3負，去年10月友賽不敵列支敦士登後，一度創出7連勝走勢，之後連續兩場（對新加坡及尼泊爾）都未能取得入球，但主場1：0擊敗印度取得亞洲盃外圍賽重要三分。

港隊7月到韓國參與東亞足球錦標賽決賽周，先1：6不敵日本，再吞韓國兩蛋，最後一球負中國。港隊上月赴泰國出戰泰皇盃，首場對伊拉克以1：2落敗，但之後大勝斐濟8：0，贏得賽事季軍。港足上周四（9日）作客孟加拉的亞洲盃外圍賽，則險勝4：3。

港隊早前公布了今場比賽的最終球員名單，包括在中國超級聯賽落班的陳晉一、茹子楠、孫銘謙、安永佳等，陣中的費蘭度、陳肇鈞亦曾當選過香港足球先生。而當選今屆十大傑出青年的門將葉鴻輝在上場比賽受傷，及後退隊。

陳晉一現效力上海申花，是港隊主將之一。（資料圖片／夏家朗攝）

孟加拉隊

世界排名：184

主教練：Javier Cabrera

孟加拉世界排名比香港低，但陣中擁有現效力英冠李斯特城的查祖利（Hamza Choudhury），這位中場去年底入籍成功。孟加拉在亞洲盃外圍賽第三圈曾逼和印度0：0，但1：2不敵新加坡；孟加拉8月底曾友賽國內聯賽球隊，錄得1勝兩和，球隊上月本作客尼泊爾友賽兩場，首戰打和0：0，但第二仗因尼泊爾政局動盪而取消。

孟加拉中場查祖利（Hamza Choudhury）現效力英冠李斯特城。（Getty Images）

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽

波衫

足總早前公布，主場波衫會再度發售，並首度發售港隊外套，開售時間為10月11日上午11點，每款每人限購一件，數量有限，售完即止。

當中每件599元的港隊主場球衣，會在港九新界四個NIKE Store銷售點發售，包括啟德零售館二、旺角花園街、沙田新城市廣場一期及香港金鐘太古廣場二期。而每件899元的港隊外套，則只會於啟德零售館二的NIKE Store發售。

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽

紀念品

比賽日啟德主場館外，足總將設攤位銷售官方應援商品，包括球員卡、打氣Tee及毛巾等。

球員卡：足總與日清聯乘，推出球員卡，整系列一共有32款普通卡及5款特別卡。

主場之龍洗水Tee：10月14日於啟德主場正式上架，衣服上刻印港隊史上最多入場人數42,570，主場之龍同港隊連成一線。啟德限定價$250，數量有限，售完即止。

足總推出「主場之龍洗水Tee」。（HKFA）

港隊贊助商之一的Gillette吉列，亦會聯乘屈臣氏，在啟德設港隊快閃概念店，球迷於10月3日至14日到店內玩《一球入魂撐港隊！》遊戲，滿足條件有機會獲贈以$688購買指定吉列產品；而成功入球的球迷，則獲贈港隊官方打氣毛巾＋限量版撐港隊T-shirt！（尺碼以現場庫存為準，送完即止）​

​吉列 X 屈臣氏 X 港隊快閃概念店地址：啟德零售館1二樓M1-217號舖

而由即日至10月14日，於啟德AIRSIDE萬寧、啟德零售館1屈臣氏及奧海城二期MarketPlace買指定吉列產品滿$688，亦可獲贈港隊官方打氣毛巾+限量版港隊打氣T-shirt各一件！

另外，於全線萬寧、屈臣氏及指定MarketPlace及惠康，買指定吉列產品滿$488，即可獲贈港隊官方打氣毛巾！

另一港隊贊助商ChargeSpot，亦於10月14日於啟德體育園內及周邊區域，推出全新港隊主題充電器。新一批充電器印上啟德首戰精華相片，或印有「巨龍橫幅」，款式隨機，數量有限。

打卡位

港隊新贊助商IKEA，會於10月14日於啟德主場館門外舉辦「熊狗鯊」應援會，「金仔」、「熊輝」及「鯊鯊」會穿起港隊波衫跟大家合照留念。

地點：啟德主場館正門（F Gate）

日期：10月14號

時間：下午5時30分到7時30分

應援會成員：熊輝，金仔，鯊鯊



打氣

今次港隊的主場球迷區由下層擴大至上層，港隊死忠球迷團體「香港力量」和「波台黐線佬」會聚集在此球迷區，「波台黐線佬」特別製作了打氣指南，還付上打氣歌的影片，絕對不難學，先睇片，到時一齊嗌爆啟德啦！

打氣指南連結：https://www.instagram.com/p/DKrLoisyLlv/?igsh=Z3U5a2NnaWFjdHgz

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽

表演嘉賓

預計足總在比賽前、半場休息期間會安排了演出，嘉賓詳情有待公布。