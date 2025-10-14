香港對孟加拉｜球迷組織提升裝備再戰啟德　打氣區擴大齊心盡做

今年6月，香港足球代表隊首次在啟德主場館亮相，主場迎戰印度，42570人在啟德締造一片紅海，移至北看台的港足球迷區，面積比以往大，氣氛當然遠勝以前。

港足今晚（14日）第二次回到啟德主場，再鬥孟加拉，足總今仗擴大球迷區域，由上場對印度的北看台下層，今仗將北看台上層一同納入球迷區。球迷區面積相信是歷來最大，球迷組織如何為港隊製造更強的聲勢，也遇到挑戰。



港足在今年6月首度啟德體育園出戰鬥印度，從以往常用的旺角場、香港大球場移師新落成的啟德，球迷區的位置亦有所不同，在龍門後方的北看台下層被劃為球迷區，上場成為熱話的巨型TIFO正是在北看台展示。即使只得下層，球迷區域面積也比以前大，更難以整齊的打氣聲為為港隊吶喊。

（趙子晉攝）

獲得上場經驗後，港足球迷組織「香港力量」日前在社交網站發文，公布打氣團的行動計劃，他們與另一球迷組織「波台痴線佬」將分布在北看台下層的兩側，分成鼓手組、旗手組及「Capo組」，在看台帶動球迷。

今仗球迷在晚上6時可以進場，兩大球迷組織早在1個半小時前已在主場館外聚集，足總特意安排50名球迷穿上工作人員背心，先在北看區下層佈置，他們在球迷入場前就要佈置完成，甫入場便爭分奪秒，把事先準備的旗幟穿在旗杆上，逐一分佈在球迷區不同位置，他們嘗試揮旗，綵排如何在相若的節奏下顯得齊整。

+ 1

啟德北看台上，「恆仔」的名字老是常出現，恆仔（吳卓恆）是「香港力量」的核心成員，從旗幟擺位，到地鼓的鼓聲，成員都會詢問他的意見。經過上次啟德一役後，恆仔直言得着不少，「上次（對印度）收到不少意見，就像球賽一樣，第一次未太熟悉，第二次就可踢得更好。我們今次更了解啟德場的特性，例如上次鼓聲不夠響，我們就改裝地鼓，再分散鼓手、旗手的站位。」從北看台球迷區帶動下，恆仔希望帶動全場的氣氛。

（趙子晉攝）

除了北看台下層，香港足總同樣將上層的北看台劃為球迷區，相信是香港隊歷來最大的球迷區，但上層的球迷區卻沒有球迷組織成員帶領打氣，恆仔認為增添上層區域增加組織的難度，他坦言：「所有球迷都是自發性質，實在難以要求他們在上層（打氣），而且實際上兩層之間的距離，在聲音上難以做到同步。」

球賽進行時，北看台的球迷充當全場的「啦啦隊隊長」，帶領啟德的球迷齊聲為港隊打氣，加上社交網站再宣傳打氣歌曲的簡介，當北看台打氣時，全場都一同附和。

（梁鵬威攝）

上場對印度一仗，啟德北看台出現巨型TIFO（橫幅），贏得不少掌聲，香港足總今次再有新TIFO，闊60米、橫跨4個區域，以「今晚打老虎」為主題。球迷們希望在啟德主場製造更多聲勢，恆仔指足總同樣花了不少功夫，「（香港）足總在多方面嘗試配合我們（球迷組織），這一點當然值得表揚，同時不斷與啟德方面溝通。」正如球迷組織可提早入場佈置，恆仔認為都要歸功足總。

（趙子晉攝）