香港對孟加拉︱港隊設港鐵快閃店　球迷無飛照搶　足總：谷下一場

香港足球代表隊周二（14日）於啟德主場館舉行的亞洲盃外圍賽對孟加拉，足總今次特設港隊快閃店發售紀念品，也推出多種新款式，目標志不在今場比賽，而是希望推廣未來的更多賽事。



港隊波衫以外，港隊周邊產品同樣受歡迎，過往足總只會於球場內或場外空地設紀念品店，今次卻首度於港鐵宋皇臺站開設「港隊快閃店」，由周日（12日）起一連三日發售各款應援精品。

港足首次在港鐵開設快閃店。（袁志浩攝）

而這間「快閃店」更非「散舊貨」，除了印有「We're the HK Boys」的打氣Tee之外，其餘的水杯、鎖匙扣、毛公仔、打氣毛巾、人型立牌、錦旗都是全新推出，部份亦以優惠價發售。當中打氣毛巾印有啟德首戰中「巨龍TIFO」的圖案；人型立牌則用上球員慶祝對印度時入波的畫面，喚起球迷們難忘的回憶。

快閃店最後一日，僅剩少數貨品發售。（袁志浩攝）

球迷陳先生雖無法購買今晚比賽門票，但仍特意陪同從美國回港的朋友張毛生到「快閃店」，希望選購合適的紀念品，「想買水杯，但已售罄；希望港隊會推出貼紙吧，可以周圍貼，順便宣傳港隊。」他表示「快閃店」的安排做得好好，「對港隊、支持者都是好事」，而今晚他倆會收看電視直播，繼續支持港足。

有球迷即使沒有比賽門票，仍特意到快閃店打卡。（袁志浩攝）

「快閃店」中最受歡迎的是打氣頸巾，首日發售已一度售罄，補貨後今日下午連同水杯、鎖匙扣及毛公仔亦再沽清，不少市民到場撲空，但大部份商品在啟德主場館的官方紀念品都有發售，連同球員小卡、小型足球及文件夾，另加全新推出「主場之龍洗水Tee」，成為不少球迷的搶購目標。

港隊新推出的打氣頸巾最受歡迎。（袁志浩攝）

紀念品店下午5時半開始營業，已立即大批長龍，最受歡迎的仍是打氣頸巾，部份球迷甚至一人買入了數條，而在大約6時半，場外紀念品店已經截龍。

足總指，推出新紀念品參考了外地球隊的做法，如鎖匙扣轉用金屬，是因為可保存更長時間；推出毛公仔是想吸引女球迷，而「主場之龍洗水Tee」，則是希望嘗試推行「香港勁揪」外的不同花款。

足總市場部主管Eowyn稱，因應港隊波衫搶購者眾，認為港隊周邊產品亦有同樣需求，但過往球迷只能在比賽日於場館附近購買，所以希望增設銷售點滿足大家，而未來足總亦有望推出網上商店。

她補充，在今場比賽之後，香港女足會於10月25日於啟德青年運動場比賽，而11月主場對新加坡的亞洲盃外圍賽前，港隊亦會在主場（非啟德）舉辦另一場友賽，希望可以把賽事包裝成一連串活動去宣傳，「其實這場比賽門票一早已售罄，我們的目標不是『谷』人睇波，而是讓更多人知道有這場比賽發生，想大家搶下一場比賽門票，就算搶不到門票，也可以搶波衫、紀念品。」