香港對孟加拉︱足總打造「啟德港足圈」　望球員多曝光觸及新球迷

香港足球代表隊（14日）於啟德主場館對孟加拉的亞洲盃外圍賽，足總與贊助商合作舉辦聯乘活動，令港隊在啟德「足跡」處處。足總稱希望借廣告讓球員曝光，讓新手球迷認識港隊後，再了解球員，繼續追港足。



足總在今次啟德主場比賽之前，宣布與一系列新贊助商合作，推出各種宣傳活動——如讓葉鴻輝等港足成員與傢俬品牌IKEA一起拍攝各種趣怪短片、孫銘謙跟陳肇鈞亦亮相刮鬍刀品牌吉列的廣告，還與國內電動車品牌智己合辦門票抽獎活動。

一眾港隊贊助商於比賽日亦於啟德「集合」，形成「啟德港足圈」。IKEA的吉祥物於正門外舉辦「熊狗鯊應援會」，「金仔」、「熊輝」及「鯊鯊」均穿起港隊波衫與球迷合照留念，引來不少球迷排隊打卡，有人更帶同IKEA推出的港足公仔影相。

有球迷帶同IKEA港足公仔到場打卡。（袁志浩攝）

而另一港隊贊助商ChargeSpot，今日亦於啟德體育園內及周邊區域，推出全新港隊主題充電器——印上啟德首戰精華相片，或印有「巨龍橫幅」。記者現場所見，下午已有不少球迷到訪啟德鄰近商場，用手機APP中的地圖尋找特別版充電器。

有港隊球迷租用特別版充電器。（袁志浩攝）

ChargeSpot推出全新港隊主題充電器。（袁志浩攝）

而吉列則聯乘屈臣氏，在啟德設港隊快閃概念店，球迷在店內玩遊戲，有機會獲贈港隊官方打氣毛巾及限量版撐港隊Tee；啟德零售館內的連鎖服裝品牌，更把紅色Tee放在當眼位置，方便球迷購買入場打氣。

吉列則聯乘屈臣氏，在啟德設港隊快閃概念店。（袁志浩攝）

球迷在店內玩遊戲，有機會獲贈港隊官方打氣毛巾。（袁志浩攝）

啟德零售館內的連鎖服裝品牌，把紅色Tee放在當眼位置，方便球迷購買入場打氣。（袁志浩攝）

足總市場部主管Eowyn表示，希望透過這個「啟德港足圈」吸納更多新手球迷，「吉列、IKEA很少聯乘體育品牌，而他們觸及到的客人，正是我們想增加聯動的人。」她又稱，希望借助球員拍攝廣告，令他們曝光更多。「大家來睇波認識了港隊，下一步就是想了解球員，所以今日球刊印有球員的Instagram帳號，讓新手認識球員，再繼續追港隊。」

她特別提到，雖然賽前啟德場外有不同打卡活動，但情況難跟七欖時相比，「七欖橫跨周末三個比賽日，且賽事全日舉行；但港足是在平日晚上比賽，球迷放工趕到便睇波，所以性質很不同。我們寧願在場外做起聲勢，讓大家專注看這場比賽。」