足球｜日本友賽歷史性反勝巴西　安察洛堤批失球後「精神崩潰」

日本昨晚（14日）在東京主場的友賽中創造歷史，於下半場連入三球，以3：2反勝5屆世界盃冠軍巴西，贏得兩軍14次交鋒以來的首場勝仗。



日本友賽在主場以3：2擊敗巴西。（Getty Images）

巴西在上半場完全佔優，26分鐘一輪中路組織入滲，由保連奴（PAULINHO, Paulo Henrique Sampaio Filho）接應紐卡素中場般奴古馬雷斯（Bruno Guimarães）直線傳送勁射得手；6分鐘後，盧卡斯柏基達（Lucas Paquetá）傳送笠過日本防線，阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）走位接應再下一城，半場領先兩球。

巴西後衛Fabricio Bruno在兩個失球均有責任。（Getty Images）

不過日本換邊後展開反擊，52分鐘南野拓實把握巴甲高士路守將Fabricio Bruno失誤近射破網，9分鐘後中村敬斗接應伊東純也傳中攻門，該巴西後衛門前又解圍失誤，令兩隊重新回到起點。戰至71分鐘，伊東純也開出角球由上田綺世頂入，為主隊鎖定3：2勝局，全場觀眾報以熱烈歡呼。今場比賽是日本歷史上首度擊敗巴西，過往13次交手，巴西取得11勝2和。

上田綺世為日本頂入反勝入球。（Getty Images）

巴西主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）賽後批評球隊「失球後精神崩潰」，並坦言下半場完全喪失鬥志。隊長卡斯米路（Casemiro）亦直言：「這是最高水平的比賽，當你整個半場都在睡覺的話，這樣的表現足以令你失去世界盃、美洲盃。」

巴西主帥安察洛堤批評下半場表現不濟。（Getty Images）

雲尼斯奧斯在57分鐘被調離場，當時巴西仍以2：1領先。（Getty Images）

日本教練森保一賽後則表示，希望球員享受歷史性勝利帶來的信心，但提醒：「贏了巴西後，強隊將會更加注意我們。要在正式比賽中擊敗像巴西這樣的頂級球隊需要進步和謹慎，我希望球員能藉今日的賽果建立信心。」