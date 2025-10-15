世界盃外圍賽｜英格蘭提前兩輪出線決賽周　獲入場券球隊增至28隊

英格蘭在世界盃外圍賽歐洲區K組作客大勝拉脫維亞5：0，提前兩輪鎖定2026年世界盃決賽周席位。



英格蘭提早出線世界盃決賽周。（Getty Images)

杜慈（Thomas Tuchel）領軍的英格蘭，今場只要取勝便可肯定出線。26分鐘，安東尼哥頓（Anthony Gordon）禁區內右腳射入先開紀錄。之後隊長哈利卡尼（Harry Kane）先在禁區頂抽入，又博得十二碼親自操刀命中，梅開二度。下半場拉脫維亞後衛施根尼克斯（Andrejs Ciganiks）解圍變送禮，加上後備入替的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）完場前再入一球，為英格蘭錦上添花。

早前杜慈曾批評英格蘭主場球迷「太靜」，結果今仗隨隊遠征里加的英格蘭球迷以「英式幽默」高唱諷刺口號，如「杜慈，我哋想幾時唱都得」「而家夠大聲未」等，氣氛頗為熱烈。杜慈賽後笑言：「我明白他們的反應，其實幾有創意，令我會心微笑。這就是英式幽默，當然沒有問題。」

英格蘭在今屆外圍賽表現強勢，6戰全勝、攻入18球兼1球不失，提早兩輪出線，將為杜慈帶來更多練兵空間。

截至目前，已獲世界盃入場券的球隊包括：

主辦國 - 加拿大、墨西哥、美國

非洲 - 阿爾及利亞、佛得角、埃及、加納、科特迪瓦、摩洛哥、塞內加爾、南非、突尼西亞

亞洲 - 澳洲、伊朗、日本、約旦、卡塔爾、沙特阿拉伯、韓國、烏茲別克

歐洲 - 英格蘭

大洋洲 - 紐西蘭

南美洲 - 阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭、烏拉圭

