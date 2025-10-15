香港對孟加拉｜球評：韋斯活堅持「自由人」　攻門欠組織自斷雙臂

韋斯活在去年10月接掌港隊，整整一年了，曾締造破紀錄的七連勝，也曾嘗過東亞盃的三戰皆北；受過外界的質疑，也收過球迷的「道歉信」，不變的是其睥睨天下的風格，還有使用「自由人」 的堅執。從執教港隊第一仗用費蘭度做「自由人」，到日前將中堅周緣德推上中場，整整一年了，韋斯活依然固我。



嚴格來說，當代足球世界的「自由人」並不是從前西德/德國的那一種，那時碧根鮑華與森馬這些傳奇級別「自由人」是以自身的足球智慧，決定由本身的防線位置後上助攻的時機。現今球壇流行「流動陣式」，譬如由初始陣式的4-3-3，到進攻時呈3-2-5，維持所謂五路進攻，但又能保持足夠人員防守，後衛如何由4變3，可以是中堅推上中場，例如曼城當年讓史東斯出任這類變種自由人；另外又有閘位在進攻時內收到中場，哥迪奧拿執教曼城前，在拜仁慕尼黑已用了右閘拿姆做實驗，而且效果顯著。

香港隊未能在啟德再全取3分。（梁鵬威攝）

現代足球的「自由人」其實並不自由，走位要對應着陣式的交替，本身有既定的指引；技術上，卻類似從前的自由人，中堅不能單單擅長防守、解圍，推上中場時，既是阻止對手反擊的屏障，也要不時協助組織，因此對球員戰術理解的要求非常高。

韋斯活去年10月領軍港隊第一仗對列支敦士登，就用了這種當今最先進的戰術——進攻時，中堅推上中場；防守時，維持傳統左右二閘雙中堅的4人防線，當時任自由人（請容我繼續稱之為自由人）的是老將費蘭度。

這一仗，港隊攻守紊亂，傳球、走位、接應等都失誤頻頻，畢竟韋斯活這套戰術並不易懂，執行更難，由於當費蘭度推上中場時，右閘周緣德與左閘陳晉一都要內收，與鍾樂安形成三中堅，但向來司職中堅的周緣德明顯不適應，需要隊長葉鴻輝經常提場企好戰術預定的位置。不過，費蘭度該仗表現恰如其份，何時防守何時進攻，都顯示出他對戰術的理解與執行，都超出其他隊友甚遠。

韋斯活不滿球證執法尺度不一，指港將費蘭度被踢了很多次對方也沒有領黃牌。（袁志浩攝）

然而，費蘭度技術與意識雖無可挑剔，但畢竟他已屆38歲，整場走上走落，而且在場上要不斷決策，非常「燒腦」，因此他面對弱旅時，當然遊刃有餘，但一面對稍為強勁的對手，攻守轉換的頻率轉得太多也太快，令這位「老人家」吃不消，譬如對新加坡一仗，韋斯活早在70分鐘便要換走筋疲力竭的他。

這也解釋了，韋斯活今場對孟加拉時，何以費蘭度雖然正選，但出任的卻是中場中，「自由人」一職則由周緣德擔任。這名26歲中堅高大硬淨，但推上中場，卻欠缺防中的意識，卡位不準且速度欠奉；孟加拉上半場便幾次中路引球推進，其中一次惹來周緣德拉衫犯規，也埋下下半場兩黃一紅的伏線。

港隊主教練韋斯活認為球員都已依足賽前部署。（梁鵬威攝）

進攻上，周緣德沒有高超技術控住皮球，也無法像費蘭度那樣組織，因此推上中場徒具形式，於是港隊攻勢其實沒有太多可以經中場創造，後場三人搓來搓後，最後就大腳踢前，讓兩翼自行解決問題。由於兩閘內收變中堅，出擊力強的茹子楠與陳晉一都鮮有上前助攻，其實也變相自斷雙臂。

韋斯活指下個月主場贏新加坡就可以出線，命運仍然掌握在自己手上，不認為現在形勢非常差。（梁鵬威攝）

上仗港隊贏孟加拉4：3，掩蓋了球隊欠缺攻門組織的毛病，而港隊以1：0力挫印度及今仗1：1賽和孟加拉，都是藉12碼取得入球，另一仗則與新加坡踢成0：0。難以有效組織進攻，根源其實是韋斯活酷愛的自由人戰術。

11月18日，港隊只要擊敗新加坡，便可穩奪C組首名兼一張通往決賽周的入場券，韋斯活會否棄用自由人戰術？答案呼之欲出。幸而，這名英國主帥運氣不差，勝率不低，一年來帶領港隊取得10勝3和5負，下一仗「生死戰」還是可以期待一下吧？