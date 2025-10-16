乒乓亞錦賽｜港隊男團負中國史上首摘銀　陳顥樺力戰不敵王楚欽

在印度布巴內什瓦爾（Bhubaneswar）上演的亞洲乒乓球團體錦標賽，香港男子隊在四強反勝中華台北，首度打入決賽。由黃鎮廷﹑陳顥樺﹑姚鈞濤﹑何鈞傑﹑林兆恒組成的港隊男團，面對派出強陣的中國隊，結果直落三場吞敗摘銀，依然創下亞錦賽男團的最佳成績。



港乒男團在團體亞錦賽先擊敗東道主印度，晉身四強並穩奪獎牌，相隔16年重返頒獎台。港隊與中華台北爭奪決賽席位，力戰5場下反勝對手，首次打入團體亞錦賽決賽，與中國隊爭冠軍。

（影片截圖）

擁有豪華陣容的中國隊力爭衛冕，今仗派出強陣，先由世界第二的林詩棟登場，鬥港隊「老大哥」黃鎮廷，港隊以8：11﹑4：11﹑4：11先輸一場。

港隊第二場由陳顥樺上陣，挑戰「世一」王楚欽，二人首度在國際賽交手。縱然面對「一哥」，陳顥樺不落下風，首局曾經領先10：8，惜未能拿下，關鍵時刻連輸4分。這名港乒20歲小將，第二局繼續為王楚欽製造不少威脅，末段打成9：9平手，同樣未能取勝追平，落後至0：2。陳顥樺第三局以11：5扳回一城，其後在第四局與王楚欽爭持激烈，由8：8激戰至12：12，陳再度未能在關鍵時刻取勝，以12：14飲恨。

早前夥拍陳顥樺在世大運男雙奪金的姚鈞濤出戰，惡鬥世界第7的梁靖崑，結果以11：13﹑6：11﹑10：12不敵對手，香港隊以場數0：3落敗摘銀，仍然創下男團史上的最佳成績，而中國隊則在男團三連霸﹑歷來第25次封王。