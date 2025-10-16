乒乓亞錦賽｜港隊男團負中國史上首摘銀 陳顥樺力戰不敵王楚欽
撰文：趙子晉
出版：更新：
在印度布巴內什瓦爾（Bhubaneswar）上演的亞洲乒乓球團體錦標賽，香港男子隊在四強反勝中華台北，首度打入決賽。由黃鎮廷﹑陳顥樺﹑姚鈞濤﹑何鈞傑﹑林兆恒組成的港隊男團，面對派出強陣的中國隊，結果直落三場吞敗摘銀，依然創下亞錦賽男團的最佳成績。
港乒男團在團體亞錦賽先擊敗東道主印度，晉身四強並穩奪獎牌，相隔16年重返頒獎台。港隊與中華台北爭奪決賽席位，力戰5場下反勝對手，首次打入團體亞錦賽決賽，與中國隊爭冠軍。
擁有豪華陣容的中國隊力爭衛冕，今仗派出強陣，先由世界第二的林詩棟登場，鬥港隊「老大哥」黃鎮廷，港隊以8：11﹑4：11﹑4：11先輸一場。
港隊第二場由陳顥樺上陣，挑戰「世一」王楚欽，二人首度在國際賽交手。縱然面對「一哥」，陳顥樺不落下風，首局曾經領先10：8，惜未能拿下，關鍵時刻連輸4分。這名港乒20歲小將，第二局繼續為王楚欽製造不少威脅，末段打成9：9平手，同樣未能取勝追平，落後至0：2。陳顥樺第三局以11：5扳回一城，其後在第四局與王楚欽爭持激烈，由8：8激戰至12：12，陳再度未能在關鍵時刻取勝，以12：14飲恨。
早前夥拍陳顥樺在世大運男雙奪金的姚鈞濤出戰，惡鬥世界第7的梁靖崑，結果以11：13﹑6：11﹑10：12不敵對手，香港隊以場數0：3落敗摘銀，仍然創下男團史上的最佳成績，而中國隊則在男團三連霸﹑歷來第25次封王。
全運會｜港隊派史上最大代表團 逾600健兒爭牌 馬會獎金上調5成香港對孟加拉｜前港足中場賽後點評 球員能力特點是否用得恰當亞洲盃外圍賽｜港足和孟加拉續居榜首 下輪主場鬥新加坡變生死戰香港對孟加拉｜羅淑佩讚港隊拼搏 稱研啟德定為港足主場香港對孟加拉︱謝家榮臨危受命 縱是競爭對手 與葉鴻輝互相鼓勵港隊對孟加拉1:1平手 球迷嘆「有啲唔抵」 冀下場續坐爆主場館香港對孟加拉｜韋斯活不滿球證尺度不一 「費蘭度都被踢了8次」香港對孟加拉｜啟德餐廳生意升料比平日多三成 延長營業至午夜後