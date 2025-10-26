拳擊︱曹星如復出第2戰成「無效比賽」　對手意外受傷未能續戰

時隔8年重返職業擂台的曹星如（Rex Tso），繼今年8月赴馬尼拉鬥菲律賓拳手Vergilio Silvano，並在復出首戰旗開得勝後，今日再在菲律賓與印度拳手Sagar Chouhan交鋒，出戰10回合賽事力爭IBF泛太平洋雛量級冠軍金腰帶。



首回合意外撞頭 曹星如印度對手次回合視線受阻中止比賽

Sagar Chouhan曾奪UBO青年世界冠軍，2023年首戰職業賽，今仗前獲7勝2和，1次KO，未嘗敗績。今仗與Rex對戰，二人在首回合比賽期間意外撞頭，Sagar一度流血不止。至第二回合Sagar聲稱視力受阻，由醫生決定暫停比賽。

根據拳擊比賽規例，拳手如因意外受傷，至少要對戰四個回合才會有正式賽果，因此拳證在今場比賽判定以「無效比賽」（No Contest）告終。

Rex今仗為IBF泛太平洋雛量級冠軍金腰帶而戰

Rex過去曾先後奪得四大拳擊組織中的三大地區性冠軍，包括WBO亞洲及國際金腰帶、WBC亞洲金腰帶，以及WBA國際金腰帶。今場雙方為力爭IBF泛太平洋雛量級冠軍金腰帶而來，惟雙方未能完成今日的比賽。

由於今仗比賽判定無效，不會計算勝負，亦不會計入雙方的職業賽戰績當中。