WTA香港賽｜張瑋桓勇挫世界排名85位球手　250級別首度突破首圈

獲外卡出戰WTA香港網球公開賽正賽圈的港將張瑋桓（Eudice），首圈鬥荷蘭球手、世界排名第85位的娜文絲（Suzan Lamens），Eunice以6：3、6：4直落兩盤擊敗對手，取得香港公開賽首場勝仗。



今年將重心放在雙打賽事的張瑋桓，在不同賽事獲得佳績，甚少出戰單打賽事，世界排名跌至600名以外。Eudice今次香港公開賽獲得外卡參加單打賽事，首圈鬥荷蘭球手娜文絲。

張瑋桓首盤第二局即打破對方發球局，其後雙方再互相破發，Eudice展示韌力，以6：3先下一城。雙方第二盤延續互破發球局，Eudice在關鍵的最後一局成功保發，以6：4奠定勝局，贏得生涯首場WTA 250的勝仗，亦是香港公開賽第一次突破首圈。

張瑋桓首度在香港公開賽女單正賽取勝。（大會圖片）

「感激網總給予我這張外卡，今次沒有給自己太大壓力，所以打得比較放一點，當然對手的世界排名在我之上，相信她的壓力都比我多，很高興第一次擊敗世界前100名的球手。」張瑋桓賽後直言今仗創下不少第一次，而在熟悉的維園出賽，在一號場經常響起廣東話的打氣聲，為Eudice注入不少信心。

張瑋桓表示輕裝上陣是致勝關鍵。（大會圖片）

張瑋桓今年專注雙打，今次再戰單打是為了備戰下月的全運會，她表示出戰雙打令她在底線抽擊進步不少，而且在體能上亦有改進，再戰單打也不會太吃力。

張瑋桓下圈與日本球手坂詰姬野（Himeno Sakatsume）爭入8強，這名24歲的日本球手首圈爆冷淘汰4號種子堅寧（Sofia Kenin），Eudice希望以平常心應戰，「我與她（坂詰姬野）曾經交手，錄得1勝1負，大家互相都知道對方的打法。我不想添加太多壓力而影響表現，所以盡力打好就可以了。」