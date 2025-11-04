全運會2025追星指南︱熱門項目巨星及賽程　全紅嬋復出為廣東出戰

全運會2025在粵港澳三地合辦，香港難得擁有觀戰「地利」，實為體育迷之福，而且門票價格相宜（各賽事門票每張由30至100元人民幣起），本文重點介紹各大熱門項目焦點體育明星，以及相關賽事日程，方便大家北上、過大海或留港「追星」。



全運會2025︱焦點項目1. 乒乓球

全運會乒乓球國乒對戰如「神仙打架」

全運會最受注目的當然是乒乓球項目，這個小球運動本身已夠受歡迎，加上中國在乒乓球的絕對領先地位，全運會期間一班國家隊名將分散各地，賽事猶如「神仙打架」，水平隨時較世錦賽和奧運更高。4年前陝西全運前，中國4位乒乓女將陳夢、孫穎莎、劉詩雯、王曼昱在網上聊天，奧運女單金牌得主陳夢便說：「全運會比奧運會難打多了，你們幾個誰好打？要是咱們四個組隊打全運會就好了。」

最難得的是，今屆全運會將可看到一班近期鮮有亮相的名將，淡出多時的劉詩雯事先聲明今屆全運是她生涯最後一戰，她將代表廣東出戰女團和混雙；當選中國乒協副主席的馬龍，第6次參加全運，亦相信會是最後一次，他只會為北京參加男團一項；35歲老將許昕會夥拍退出世界排名的樊振東為上海男團出戰。連續兩屆奧運女單金牌陳夢闊別賽場多時，她會再次代表山東。

全運會2025．乒乓球︱樊振東首度代表上海出戰。（Getty Images）

全運會2025︱乒乓球比賽何時舉行？

全運會2025乒乓球比賽由2025年11月7日至20日舉行。



重點賽程

11月14日（晚上）／混合雙打銅牌戰及決賽

11月16日（上午）／男子單打銅牌戰及決賽

11月16日（晚上）／女子單打銅牌戰及決賽

11月19日（晚上）／女子團體決賽

11月20日（晚上）／男子團體決賽



全運會2025︱乒乓球比賽什麼地方舉行？

全運會2025乒乓球比賽在澳門銀河綜藝館舉行。



全運會2025︱乒乓球比賽有哪些項目？

今屆全運會乒乓球賽共誕生10面金牌，成年組及18歲以下組別各佔一半，兩組均設男、女子單打、混合雙打、男、女子團體5個小項獎牌。



全運會2025︱乒乓球比賽如何購票？現在尚有門票可買嗎？

全運會2025乒乓球比賽門票可通過全運會官網購買，目前大部分比賽日的門票均已沽清，14個比賽日之中，目前只餘下11月7日及11月10日仍有門票在售。11月7日的重點賽事為混雙32強，11月10日的重點賽事包括男、女子單打32強及混雙16強。



全運會2025．乒乓球︱孫穎莎將會代表河北。（新華社）

全運會2025︱乒乓球賽事有哪些焦點球手？

全運會乒乓球各隊球星分佈：

上海隊

樊振東（男單、男團）、許昕（男團）



北京隊

馬龍（男團）、王楚欽（男單、男團）



廣東隊

林高遠（男單、男團、混雙）、劉詩雯（女團、混雙）



河北隊

梁靖崑（男單、男團）、孫穎莎（女單、女團）



海南隊

林詩棟（男單）



黑龍江隊

王曼昱（女單、女團）



遼寧隊

侯英超（男團）、王藝迪（女單、女團、混雙）、陳幸同（女單、女團、混雙）



山東隊

陳夢（女單、女團）



江蘇隊

蒯曼（女單、女團、混雙）



澳門隊

朱雨玲（女單、女團）



香港隊

黃鎮廷（男單、男團、混雙）、陳顥樺（男單、男團）

杜凱琹（女單、女團、混雙）、朱成竹（女單、女團）



全運會2025︱焦點項目2. 跳水

全運會2025．跳水︱兩屆奧運高台冠軍全紅嬋。（Getty Images）

上屆全運4位奧運金牌得主10米台激戰

中國另一強項跳水，是另一個會出現「神仙打架」的運動，上屆陝西全運女子個人10米高台跳水，齊集全紅嬋、陳芋汐、張家齊、任茜4位奧運金牌得主，最後由全紅嬋反勝奪冠，陳芋汐、任茜分別得銀牌及銅牌。

這場決賽12位選手中，有11人的總分超過300分，同在2021年上演的東京奧運決賽，只有7人總分過300分。從這一點見到，全運跳水的競爭比奧運更激烈、選手間的實力更接近，陳芋汐感慨地說：「相比奧運會，全運會的競爭會更大一些。」

全運會2025．跳水︱陳芋汐、全紅嬋既是好拍檔，又是彼此最強對手。（Getty Images）

廣東隊4位奧運冠軍坐鎮 全紅嬋避戰5個月首復出

中國跳水隊一眾星將之中，人氣最強的當然是兩屆奧運高台金牌得主全紅嬋，18歲的「紅妹妹」因傷已經5個月未參加正式比賽，早前回鄉休假期間身材暴漲再成熱話。她已報名參加女子10米高台、女子雙人10米高台及女子團體3個項目，最強對手、國家隊隊友陳芋汐今年拿下世錦賽第4次個人10米高台冠軍，二人再次對決肯定是今屆賽事高潮所在。

主場出戰的廣東隊實力強大，高台有全紅嬋、陳艾森，彈板亦有另外兩位奧運冠軍人馬陳藝文和謝思埸，14個項目均有派選手出戰。

全運會2025︱跳水比賽何時舉行？

全運會2025乒乓球比賽由2025年11月2日至11日舉行。



重點賽程

11月2日（1800）／女子團體雙人10米高台決賽

11月3日（1800）／男子團體雙人10米高台決賽

11月4日（1000）／女子個人全能決賽

11月4日（1800）／男子1米彈板決賽

11月5日（1000）／男子個人全能決賽

11月5日（1800）／女子1米彈板決賽

11月6日（1800）／女子雙人10米高台決賽、男子雙人3米彈板決賽

11月7日（1800）／女子雙人3米彈板決賽、男子雙人10米高台決賽

11月10日（1600）／男子3米彈板決賽

11月10日（1930）／女子10米高台決賽

11月11日（1600）／女子3米彈板決賽

11月11日（1930）／男子10米高台決賽



全運會2025︱跳水比賽什麼地方舉行？

全運會2025跳水比賽在廣東省奧體中心游泳跳水館舉行。



全運會2025︱跳水比賽有哪些項目？

今屆全運會跳水項目共誕生14面金牌，男、女子項目各佔一半，包括1米彈板、3米彈板、雙人3米彈板、10米高台、雙人10米高台、個人全能及團體賽。



全運會2025︱跳水比賽如何購票？現在尚有門票可買嗎？

全運會2025跳水比賽門票可通過全運會官網購買，9個比賽日之中，暫時只得11月2日及8日兩天門票全數售罄，其餘比賽日仍有門票可買。不過要留意的是，全紅嬋料有份出場的11月2日（女子團體雙人10米高台決賽）、11月6日（女子雙人10米高台決賽）及11月10日（女子10米高台決賽）場次門票均已沽清。



全運會2025︱跳水賽事有哪些焦點選手？

廣東隊

全紅嬋（女子10米高台、雙人10米高台、女團）、陳藝文（女子3米彈板、雙人3米彈板、女團）、謝思埸（男子雙人3米彈板、男團）、陳艾森（男子雙人10米高台）



上海隊

陳芋汐（女子10米高台、雙人10米高台、女團）



北京隊

張家齊（女子10米高台、雙人10米高台）、曹缘（男子10米高台、男子個人全能）



全運會2025︱焦點項目3. 網球

全運會2025．網球︱黃澤林首戰全運，挑戰中國「四大天王」。（Getty Images）

黃澤林挑戰「中國四大天王」 鄭欽文手術後強勢復出

今屆全運會網球賽事香港網球新星黃澤林首次參賽，Coleman今年屢次取得重大突破，最難忘一役莫過於美國網球公開賽戰至男單正賽第3圈（32強），寫下香港網球歷史新一頁，絕對有力為香港力爭獎牌。

中國近年出產不少網球好手，惟表現起伏較大：張之臻去年世界排名曾高佔31位，並在巴黎奧運夥拍王欣瑜獲得混雙銀牌，可惜之後受傷患困擾影響表現，排名已急跌至384位；目前世界排名最高的中國球手是第114位的布雲朝克特，這位生於蒙古家庭的年輕人，今年排名甚至曾升至64位；26歲的吳易昺世界排名亦上過64位，2023杭州亞運16強與黃澤林正面交鋒時敗陣，目前排名178位；20歲的商竣程即使現時世界排名跌至222位，2024年10月最高曾升至第47位，而且在ATP賽事兩次對Coleman均獲勝。

全運會2025．網球︱鄭欽文確定代表湖北戰全運。（Getty Images）

王薔復出力爭女單三連霸

網球賽事最耀眼明星，無疑是剛剛傷癒復出的鄭欽文。去年在巴黎歷史性贏得奧運女單金牌，今年世界排名曾升上第4位新高，可惜賽季持續受手肘傷患困擾，7月動手術治理，錯過今年美網。9月尾在中國公開賽復出期間再受傷，她確定會代表湖北戰全運。今年初已宣布退役的王薔，亦會為天津復出力爭全運女單三連冠。

全運會2025︱網球比賽何時舉行？

全運會2025網球比賽由2025年11月9日至20日舉行。



重點賽程

11月19日（1000）／男子單打準決賽、女子單打準決賽、男子雙打決賽、女子雙打決賽

11月20日（1000）／男子單打決賽、女子單打決賽



全運會2025︱網球比賽什麼地方舉行？

全運會2025網球比賽在珠海市橫琴國際網球中心舉行。



全運會2025︱網球比賽有哪些項目？

今屆全運會網球項目共誕生面6金牌，包括青年組男、女子團體賽，男、女子單打及男、女子雙打。



全運會2025︱網球比賽如何購票？現在尚有門票可買嗎？

全運會2025網球比賽門票可通過全運會官網購買，12個比賽日之中，暫時只得11月15至16日兩天門票全數售罄，其餘比賽日仍有門票可買，11月20日的男、女子單打決賽日，200元及800元均沽清，但尚餘500元的門票正在發售。



全運會2025．網球︱今年初已宣布退役的王薔，復出為天津力爭全運女單三連冠。。（Getty Images）

全運會2025︱網球賽事有哪些焦點選手？

香港隊

黃澤林（男單、男雙）



上海隊

張之臻（男單、男雙）



北京隊

商竣程



淅江隊

吳易昺、布雲朝克特



湖北隊

鄭欽文（女單、女雙）



天津隊

王蔷（女單）



廣東隊

王欣瑜、袁悦



全運會2025︱焦點項目4. 游泳

全運會2025．游泳︱何詩蓓。（Getty Images）

何詩蓓首戰全運 孫楊潘展樂勢內訌

今屆游泳賽事對港人來說最大焦點自然是何詩蓓首次參賽，Siobhan代表香港歷年贏盡奧運、世錦賽等各項大賽獎牌，今次首戰全運會她會出戰50米、100米及200米自由泳，以及50米蛙泳4個個人項目。主項200自決賽會在11月13日晚上舉行，另一強項100自在11月15日上演。兩個短途項目如果順利的話，11月17日50米蛙泳決賽緊接便是50米自由泳決賽，屆時可望上演「一上水又要再出場」的畫面。

中國擁有多位世界級游泳名將，淅江省是盛產泳手的傳統大戶，潘展樂、汪順以外，全運會還有孫楊取得參賽資格，或與潘展樂來一場兩代自由泳飛魚大戰，張雨霏會代表江蘇，「蛙王」覃海洋則為上海出戰。

全運會2025︱游泳比賽何時舉行？

全運會2025游泳比賽由2025年11月10日至17日舉行。



重點賽程

11月13日（1913）／女子200米自由泳決賽

11月15日（1900）／女子100米自由泳決賽

11月17日（1905）／女子50米蛙泳、女子50米自由泳決賽



全運會2025︱游泳比賽什麼地方舉行？

全運會2025游泳比賽在深圳大運中心1游泳館舉行。



全運會2025︱游泳比賽有哪些項目？

今屆全運會游泳項目共誕生面41金牌，包括男、女子各20項以及1項混合接力賽。



全運會2025︱游泳比賽如何購票？現在尚有門票可買嗎？

全運會2025游泳比賽門票可通過全運會官網購買，8個比賽日之中，只剩下11月12日上午門票仍有售。



全運會2025．游泳︱孫楊復出代表淅江。（Getty Images）

全運會2025︱游泳賽事有哪些焦點選手？

香港隊

何詩蓓



江蘇隊

張雨霏



浙江隊

潘展樂、汪順、（孫楊？）



上海隊

覃海洋



山東隊

楊浚瑄

